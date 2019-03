Comparution attendue du présumé tireur de Fredericton

L’évaluation avait pour but de déterminer s’il peut être tenu criminellement responsable des gestes qu’il est accusé d’avoir faits.

Quatre accusations de meurtre prémédité pèsent sur lui pour la mort des policiers Sara Burns et Robb Costello, et des civils Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright.

Matthew Raymond, qui est dans la quarantaine, a été jugé apte à subir un procès lors d’une évaluation précédente et de plus courte durée. Les arguments à l’origine des évaluations font l’objet d’un interdit de publication.

Il est soupçonné d’avoir ouvert le feu de la fenêtre de son appartement avec une arme d’épaule. Les deux civils ont été abattus tandis qu’ils déposaient leurs bagages dans une voiture. Les deux policiers ont été abattus durant leur intervention subséquente.

Matthew Raymond a déclaré précédemment en cour qu’il pouvait être immédiatement disculpé parce qu’il avait connu un moment de folie temporaire.