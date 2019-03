Les infirmières en santé publique de Windsor-Essex en grève

Depuis vendredi minuit, les infirmières et infirmiers en santé publique, praticiennes et auxiliaires du Bureau de santé publique de Windsor-Essex sont en grève.

Nous avons eu de l’espoir hier matin quand l’employeur a accepté de retourner à la table de négociations, mais il a présenté la même proposition qui avait été mise sur la table le dernier jour des négociations , explique Vicki McKenna de l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIO) qui les représentent.

Les infirmières qui sont sans contrat de travail depuis un an réclament une augmentation salariale notamment.

Nous avons essentiellement renoncé à tout ce que nous demandions pour tenter d'obtenir une augmentation de salaire, et ils n'ont jamais bougé , souligne de son côté Barb Deter, présidente de l'unité locale de l' AIIOAssociation des infirmières et infirmiers de l’Ontario .

La charge de travail est un autre enjeu dans la négociation.

Les bureaux de santé doivent faire face à des enjeux de santé très sérieux et les attentes sont très élevées , note Mme McKenna.

À lire aussi : Des infirmières veulent rappeler aux élus qu’elles sont sans contrat de travail

Des négociations difficiles

Les négociations pour la nouvelle convention collective ont débuté en septembre dernier.

Selon l'employeur, c'est le syndicat qui a mis fin aux discussions le mois dernier.

Dans un communiqué daté du 6 mars, la directrice générale et infirmière en chef du Bureau de santé publique de Windsor-Essex indiquait qu'il existait une demande croissante pour les services de santé publique et que les ressources devaient être concentrées sur le développement des services et des programmes.

Cela signifie que nous ne sommes tout simplement pas en mesure de répondre aux demandes d'augmentations salariales inabordables de l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario , précisait Theresa Marentette.

Barb Deter affirme de son côté que le bureau de santé n'a jamais offert plus que l'augmentation initiale de 1 %.

Le bureau de santé avertit le public que les services pourraient être perturbés dans les prochaines semaines en raison de la grève.



Les 86 infirmières ne sont pas considérées comme service essentiel.