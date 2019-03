La pêche au crabe pourrait être ouverte dès le 7 avril dans la zone 16

La pêche au crabe des neiges pourrait être ouverte au plus tôt le 7 avril dans la zone 16.

Le directeur général de l'Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16, Jean-René Boucher, explique que cette date n’est pas encore définitive, et qu’elle pourrait être repoussée.

L’état des glaces pourrait notamment retarder le début de la saison des crabiers.

La zone de pêche 16 se trouve au large de la Côte-Nord, entre Pointe-des-Monts et Natashquan.

Une rencontre s’est déroulée cette semaine entre des crabiers et Pêches et Océans Canada, l’organisme fédéral responsable de déterminer la saison et les quotas de pêche au crabe des neiges.

Baisse des quotas prévue

Les pêcheurs ont rencontré des chercheurs de l’Institut Maurice-Lamontagne de Mont-Joli, un important centre de recherche de Pêches et Océans Canada, qui leur ont présenté des données sur l’état de la biomasse du crabe cette année.

Considérant cela, les pêcheurs ont suggéré une diminution de 15 % des quotas de 2019 par rapport à ceux de 2018.

La détermination des quotas demeure une prérogative de Pêches et Océans Canada qui pourrait bien imposer une diminution plus grande que celle espérée par les crabiers.