Déversement de pétrole au large de Terre-Neuve : des pertes d'au moins 70 M$ pour le gouvernement

Le pétrole est toujours dans le sol, a déclaré le ministre des Finances, Tom Osborne, jeudi. J’aurais préféré l’inclure dans le budget de cette année, évidemment, mais nous aurons ces revenus à un moment donné.

La perte sera ajoutée au déficit dans le prochain budget provincial. Le ministre ne peut préciser pour le moment si des services publics ou des projets seront touchés. Je ne peux dévoiler le budget aujourd’hui , a-t-il dit sur un ton humoristique.

Le ministère des Finances établit ses prévisions de redevances en tenant compte de la quantité de pétrole extraite et du prix, qui sont des variables fluctuantes. Le prix du baril de pétrole est légèrement plus élevé que prévu dans le budget. La province peut donc s’attendre à un peu plus de revenus pour réduire ses pertes.

Le mauvais temps prévient la reprise de l’extraction pétrolière

Personne ne peut prédire à quel moment le navire SeaRose pourra recommencer à extraire du pétrole à sa pleine capacité, explique la ministre des Ressources naturelles, Siobhan Coady.

Husky Energy, l’entreprise qui exploite le navire, a besoin de quatre jours consécutifs de temps clément pour remettre en marche les cinq puits qui sont en veilleuse à l’heure actuelle.

Le déversement se serait produit à 5 km de la plateforme SeaRose. Photo : Husky Energy

L'entreprise a interrompu l’extraction lorsque des déversements se sont produits, le 16 novembre, à cause d’une valve défectueuse dans une conduite. Environ 250 000 litres de pétrole brut se sont retrouvés sur l’océan. La marée noire mesurait environ 21 km sur 8 km.

L’enquête sur le déversement menée par l’Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, le ministère fédéral de l’Environnement et la Garde côtière canadienne est aussi en veilleuse jusqu’à ce que les conditions météorologiques s’améliorent, confirme la ministre Siobhan Coady. Lorsque la conduite sera récupérée, les enquêteurs obtiendront beaucoup plus d’information, explique-t-elle.