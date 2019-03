Les Oilers battent les Canucks, mais ne gagnent pas de terrain

Impliqués dans une course à sept équipes pour deux places en séries, les Oilers ont vaincu les Canucks 3-2, jeudi à Edmonton. Ils n'ont cependant reçu aucune faveur de la part des équipes qui auraient pu les aider à grimper au classement.

Avec maintenant 15 matchs à jouer, les Oilers sont toujours à sept points d’une possible participation aux séries éliminatoires. Les Stars avec 75 points et le Wild avec 74 points sont, pour l’instant, les deux équipes qui seraient repêchées pour les séries.

Minnesota a vaincu Tampa Bay 3-0 et Dallas a pris la mesure du Colorado 4-0, ce qui a empêché Edmonton de gagner du terrain, malgré la victoire.

Les Oilers ont maintenant 67 points, c’est quatre de moins que les Coyotes, qui ont vaincu les Flames, et trois de moins que l’Avalanche. Edmonton doit aussi regarder dans le rétroviseur, car les Canucks et les Blackhawks sont aussi toujours dans la course, les deux équipes sont à égalité avec 65 points.

Nous n’avons aucun contrôle sur ce qui se passe ailleurs. L’important pour nous, c’est de remporter nos matchs, c’est la seule chose que nous pouvons faire. Sam Gagner, Oilers

Deux bons débuts de période

Les Oilers ont la mauvaise habitude de ne pas toujours se présenter dès les premiers instants du match. Cela n’a pas été le cas jeudi. Après 26 secondes de jeu, Sam Gagner et Alex Chiasson, à deux reprises, avaient déjà lancé sur le gardien Thatcher Demko.

Le troisième lancer a été le bon pour Chiasson, qui a inscrit son 19e de la saison à 5:21. Zack Kassian a doublé l’avance à 14:07 de la première période. Il a maintenant inscrit un but dans chacun des quatre derniers matchs de l'équipe. Le gardien Mikko Koskinen a été mis à l’épreuve à 18 reprises, dans les 20 premières minutes mais n’a pas flanché.

Edmonton a remis ça en deuxième période alors que Ryan Nugent-Hopkins a redirigé une passe de Connor McDavid après seulement 1:02 de jeu. Il s’agissait déjà du troisième tir de la période pour les locaux.

Jay Beagle a réduit l’écart à deux buts avec 1:30 à faire au deuxième engagement.

Lors du dernier tiers, les Oilers ont repris leur mauvaise habitude et ont oublié de se présenter en début de période. Vancouver en a profité pour inscrire un deuxième but. Après 7:03 de jeu, un tir de la pointe d’Alex Edler portait le pointage 3-2, les Oilers n’avaient alors pas encore de tirs depuis le début de la période.

Edmonton a tenu bon et a remporté le match malgré seulement trois lancers au filet lors du dernier engagement.

Cette saison, nous avons souvent perdu des matchs dans les 10 premières minutes de jeu. Ce soir, nous l’avons gagné dans les 10 premières. Alex Chiasson, Oilers

Les Oilers présentent un dossier de 6-1-2 à leurs 9 dernières sorties. Samedi, ils recevront les Maple Leafs, ils auront alors l’occasion de venger un revers de 6-2 subi la semaine dernière, à Toronto.

En rafale