Ce que l’on sait des recherches de l’hélicoptère disparu de Kapuskasing

Après plus d'une journée de recherches, toujours aucune trace de Jody et Nicole Blais, un couple originaire de Kapuskasing et disparu à bord de son hélicoptère lundi soir, n'a encore été trouvée. Les opérations de sauvetage se sont poursuivies tout au long de la nuit de jeudi à vendredi et continueront leur travail au cours de la journée. Tour d'horizon des informations dont nous disposons.

Les recherches

Sans nouvelle ni trace du couple disparu, les équipes de recherches poursuivent leurs efforts pour tenter de localiser Jody et Nicole Blais.

Le dernier signal réellement transmis par Jody Blais, aux commandes de son hélicoptère, aurait été émis au moment de sortir de la zone de contrôle de Sudbury. Les recherches s’étendent donc de ce point jusqu’à Kapuskasing, la destination prévue de M. Blais et sa femme.

Le capitaine John Landry, officier en charge au Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage, a précisé que tous les rapports de signalement ont fait l’objet d’une enquête, mais qu’aucun d’entre eux, en date de jeudi soir, n’avait été fructueux.

Il a ajouté que selon leurs informations, tous les équipements GPS à bord de l’appareil ne sont que des outils de navigation et ne peuvent envoyer de signal.

M. Landry a également précisé qu’aucun signal d’urgence de type ELT (Emergency Locator Transmitter), système de localisation d’urgence utilisé en aviation, n’a été entendu.

Flotte aérienne déployée Deux avions Hercules CC-130H de l’aviation royale canadienne : un de Trenton et un de Winnipeg

Deux hélicoptères Griffon CH-146 de l’aviation royale canadienne : un de Trenton et un de Bagotville

Deux avions de l’Association civile de recherche et de sauvetage aériens (ACRSA) : un Cessna 337 et un Cessna 182

Ce qui nous aide, c’est de savoir qu’il [Jody Blais] est un pilote très expérimenté , a commenté M. Landry, ajoutant qu’il est ainsi plus facile d’anticiper les manœuvres de celui-ci.

On connaît Jody, on sait que c’est un survivor , a commenté son ami et partenaire d’affaires Gilbert Mondoux. Avec une trentaine de bénévoles, il a sillonné la région à motoneige afin de tenter d’aider dans les recherches. On va reprendre à 5 h demain matin, avec 10 à 12 motoneiges dans une nouvelle région, à Gogama, entre Sudbury et Timmins , a-t-il dit en entrevue au téléphone avec Radio-Canada tard jeudi soir.

Gilbert Mondoux, un ami et partenaire d’affaires de Jody Blais, a sonné l’alarme mercredi matin lorsque le couple ne répondait plus à l’appel depuis 2 jours. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

M. Mondoux a ajouté que des équipes de la police provinciale de l’Ontario ainsi que des ambulanciers et des groupes de trappeurs participaient à l’effort de recherche au niveau terrestre.

Il également confié que vendredi, les équipes de recherches devraient recevoir l’information du téléphone cellulaire de Jody, à savoir où celui-ci a été localisé pour la dernière fois.

Appel à témoins

Les équipes de recherche invitent les personnes ayant aperçu un hélicoptère Robinson R66 de couleur gris clair et avec des lignes orange et blanches sur le côté à contacter le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage au 1-800-267-7270.

L'hélicoptère de Jody et Nicole Blais est un Robinson R66 de couleur grise. Photo : Courtoisie de la famille

Rappel - Chronologie des événements

Lundi 4 mars

Lundi 4 mars à 18 h 44, un hélicoptère Robinson R66 gris avec à son bord Jody et Nicole Blais, un couple franco-ontarien résidant à Kapuskasing, a décollé de Sudbury en direction de leur domicile

L’appareil et ses passagers n’arrivent pas à destination lundi soir, alors que le vol ne devait durer qu’une heure et demie

Mardi 5 mars

Gilbert Mondoux, ami et partenaire d’affaires de Jody, lui envoie deux courriels qui restent sans réponses

Mercredi 6 mars

Toujours sans nouvelle, M. Mondoux contacte le frère de Jody, Michel Blais vers 8 h 30

Le frère de Jody, Michel, contacte le centre de recherche et sauvetage

Les recherches débutent presque immédiatement

Jeudi 7 mars