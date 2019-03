De grands défis attendent le nouveau visage du CISSS de l'Outaouais

« Nos priorités, c'est évidemment de rétablir les liens de confiance, la proximité, que les gens connaissent sur quoi on travaille, sur les différents dossiers. » Josée Filion n'a pas hésité à faire la liste de ses priorités, à son premier conseil d'administration à titre de présidente-directrice générale intérimaire du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, jeudi soir.

Celle qui a pris la relève à la tête de l'organisation après le congédiement de Jean Hébert, le 20 février, dit être consciente du travail à accomplir dans ses nouvelles fonctions, un défi auquel elle ne s'attendait pas lorsqu'elle s'est installée dans la région pour occuper les fonctions de PDG adjointe en décembre 2018. Elle estime toutefois être bien entourée.

Le contexte actuel et l'arrivée du rapport [du mandataire spécial] et de ses recommandations sont un levier pour justement améliorer nos façons de faire, nos façons de travailler et amener une plus grande satisfaction aux employés et à la clientèle de l'ensemble de la population du territoire , a expliqué Mme Filion, en marge de la rencontre.

1er CA pour la PDG par intérim du CISSS de l’Outaouais Josée Filion qui a de grands défis à relever. Sa priorité sera de rétablir le lien de confiance avec la population et les professionnels de la santé #iciottgat pic.twitter.com/0vcrngy7Vv — ICI Laurie Trudel (@Laurie_Trudel) 8 mars 2019

Celle qui a été nommée par intérim par la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Danielle McCann, dit être en mode écoute pour tenter de trouver des solutions aux divers problèmes qui ont cours sur le territoire du CISSS de l'Outaouais, comme la pénurie de main-d'oeuvre, la satisfaction des employés et les services de proximité offerts dans les milieux ruraux.

Josée Filion cite le retour à l'équilibre budgétaire d'ici le 31 mars 2020 comme étant l'un de ses plus grands défis. Le CISSS de l'Outaouais fait face à un déficit anticipé de 12,7 millions de dollars pour l'année en cours.

Selon elle, deux enjeux nuisent à l'organisme pour y arriver : les dépenses liées à de nouveaux médicaments, principalement ceux utilisés en oncologie, qui représentent des coûts très élevés et le haut taux d'assurance salaire des employés.

Nous avons devant nous plusieurs mois pour atteindre nos résultats , estime Mme Filion qui se veut rassurante dans les circonstances. Elle dit ne pas prévoir de coupures de services, malgré le déficit anticipé et le plan pour le retour à l'équilibre budgétaire.

Notre objectif est de maintenir et consolider l'offre de services à la population. Josée Filion, présidente-directrice générale intérimaire du CISSS de l'Outaouais

Il faut s'assurer de l'allocation des ressources financières aux bons endroits , conclut la dirigeante, qui sait qu'elle ne pourra pas tout régler en un tour de main, mais qui demande la collaboration des divers intervenants pour arriver à ses fins.

Avec les informations de Laurie Trudel