La semaine de relâche bat son plein sur la Côte-Nord

Les municipalités de Sept-Îles et de Port-Cartier redoublent d'efforts pour occuper les jeunes durant la semaine de relâche.

Le Musée régional de la Côte-Nord a ouvert ses portes, cette semaine, aux jeunes de la région pour une activité bricolage.

On a un mini camp de relâche qui dure trois jours, précise Christine Lebel, animatrice et responsable des communications au Musée régional de la Côte-Nord. Les jeunes viennent bricoler et peinturer.

Premièrement, c'était ma mère qui avait décidé pour aller à ce cours-là pis c'était une surprise pour moi, explique la jeune Mary Lee. À mon premier cours, j'ai dit que j'aimais vraiment ça pis que je voulais y retourner.

Mary Lee apprécie l'activité de bricolage. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

C'est de les habituer, qu'ils apprivoisent le musée, qu'ils n'aient pas peur de venir au musée, qu’ils s'approprient leur musée , indique Christine Lebel.

Sept-Îles et Port-Cartier multiplient les activités, intérieures et extérieures, sportives et culturelles, pour occuper les familles nord-côtières.

On a beaucoup d'activités organisées dans chaque secteur, souligne David Bernier, responsable des centres communautaires et des sites périphériques à la ville de Sept-Îles. On a des activités à la piscine, au centre social, la bibliothèque, dans toutes les maisons des jeunes, on a des activités, un camp de jour aussi au parc Ferland.

David Bernier, responsable des centres communautaires et des sites périphériques à la ville de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

On a les activités libres à la piscine du complexe récréatif et culturel, de même qu'à l'aréna, des activités culturelles à la bibliothèque, illustre Nicolas Mayrand, directeur du Service des loisirs à la ville de Port-Cartier. C'est très accessible, ça permet aux gens de profiter des différentes choses qui sont offertes sur le territoire.

Nicolas Mayrand, directeur du service des loisirs et de la culture à la ville de Port-Cartier. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

À Port-Cartier, environ 150 personnes par jour participent aux différentes activités organisées par la Municipalité.

Sept-Îles et Port-Cartier arrivent au même constat : les activités libres sur les plateaux sportifs sont les plus populaires. Elles permettent aux familles en relâche d'avoir un horaire plus flexible.

D’après le reportage de Laurence Royer