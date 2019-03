Les amateurs de cannabis auront leur festival à Gatineau

Après la légalisation du cannabis en octobre dernier, les amateurs et curieux de la plante verte pourront assister cet été au premier festival de cannabis en Outaouais.

L’organisme à but non lucratif Vert fumé est derrière l’événement, dont l'objectif est d'informer et d'éduquer les festivaliers face aux bienfaits, mais aussi aux méfaits de la consommation du THC ainsi que de ses vertus médicinales.

C'est une façon de rassembler les gens pendant une fin de semaine festive , a expliqué le fondateur de l'événement, Jonathan Legendre, en entrevue à l'émission Les matins d'ici.

Les organisateurs reconnaissent que les visiteurs en consommeront, mais aucun point de vente ne sera à la disposition du public, a soutenu M. Legendre.

Le but c’est de fêter la légalisation! Jonathan Legendre, organisateur

On veut promouvoir les bienfaits, mais aussi les méfaits du cannabis , a précisé l'entrepreneur.

Il souhaite par ailleurs que des artisans de l'humour et de la chanson prennent part à l'évènement, pour mettre tout ça dans un cadre où les gens peuvent en apprendre sur les effets de la substance .

L'organisateur a indiqué avoir contacté les autorités, notamment le Service de police de la Ville de Gatineau, et a soutenu n'avoir pas reçu de commentaires négatifs à ce sujet.

Des organismes de sensibilisation des drogues et alcool, des microbrasseries de la région de l'Outaouais, des restaurateurs et des producteurs seront aussi au rendez-vous.

L’emplacement et l’ensemble de la programmation seront dévoilés au mois d’avril.

Le festival se déroulera les 31 mai et 1er juin 2019 à Gatineau.