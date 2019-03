Se moquer du Québec pour attirer des enseignants en Ontario

La campagne publicitaire compare, sur un ton humoristique, le climat de villes québécoises avec celui des villes du sud-ouest ontarien, dont Windsor et London.

Capture d'écran de la publicité du Conseil scolaire catholique Providence sur Facebook Photo : Facebook / Conseil scolaire catholique Providence

Les créateurs de la publicité veulent promouvoir la qualité de vie et les salaires du sud-ouest ontarien, comme l’explique la porte-parole du Conseil scolaire catholique Providence, Lyne Cossette.

Nous offrons quand même des salaires très compétitifs, des avantages sociaux très concurrentiels. Lyne Cossette, porte-parole du Conseil scolaire catholique Providence

À titre de comparaison, un enseignant qui enseigne au deuxième cycle du secondaire gagne, au début de sa carrière, 42 400 $ au Québec et 51 300 $ en Ontario.

En fin de carrière, les enseignants gagnent 76 000 $ au Québec comparativement à 94 600 $ en Ontario.

Le Québec doit être plus compétitif

Ces publicités dérangent le président de la Commission scolaire des Phares, Gaston Rioux. Il estime qu'elles démontrent qu'il existe une pénurie de personnel enseignant francophone au pays.

Pour garder les enseignants au Québec, il faut, selon lui, améliorer leurs conditions de travail et leur offrir des postes permanents le plus rapidement possible.

C'est dérangeant, parce qu'on n'a pas les moyens d'en perdre un. Gaston Rioux, président de la Commission scolaire des phares

L’amélioration des conditions de travail des enseignants est d’ailleurs l’une des priorités du nouveau ministre de l'Éducation du Québec, Jean-François Roberge.

Québec souhaite, en autres, bonifier le salaire d'entrée de 8000 $ dès l’an prochain.

Plus d’enseignants québécois en Ontario

L'Ordre des enseignants de l'Ontario constate une recrudescence du nombre de Québécois qui font la demande d'un permis pour enseigner en Ontario.

En 2014, 126 Québécois avaient demandé un permis d'enseignement en Ontario. En 2017, ce chiffre a grimpé à 158.

Cet exode n’est pas nouveau. Ce qui est toutefois surprenant, c’est que l’attrait de l’Ontario demeure dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

La porte-parole de l'Ordre des enseignants de l'Ontario, Gabrielle Barkany, pense que l’esprit de famille qui existe au sein des diverses communautés francophones en Ontario pourrait expliquer cet état de fait.

Le fait que les francophones sont en situation minoritaire en Ontario invite peut-être les gens du Québec à venir s’installer et faire partie d’une petite communauté scolaire qui est intéressante, il y a peut-être un esprit un petit peu plus familial. Gabrielle Barkany, porte-parole de l'Ordre des enseignants de l'Ontario

Mme Barkany ajoute que le mandat d’un enseignant en Ontario est double. Il doit enseigner sa matière, mais également enseigner l’identité culturelle francophone.

D'après les informations d'Isabelle Damphousse