Des photos à l'ancienne

Toutefois, malgré la facilité du numérique, des irréductibles de la photo argentique continuent de développer leurs clichés à l’ancienne au Cégep de Chicoutimi.

La méthode consiste à développer des photographies grâce à des composés chimiques et à une exposition contrôlée à la lumière dans une chambre noire. Un long procédé qui peut nécessiter jusqu'à deux heures pour développer un seul cliché.

C'est sûr que ce n'est pas quelque chose comme la photo numérique où tu mets ta clé dans l'ordinateur et tu pèses sur le bouton. Il faut prendre le temps de faire le développement , explique Alain Carrier, qui fait de la photo argentique depuis près de 40 ans.

Bien que la photographie numérique soit plus facile, la complexité de l'argentique procure un sentiment de satisfaction à ses adeptes. De plus, la manipulation que requiert le développement donne une plus-value au résultat final.

Quand on fait une photo argentique, on pense à tout ce qui va venir après, c'est-à-dire le développement et l'agrandissement, et la photo est beaucoup plus belle et intéressante.

Marc Langevin, photographe amateur