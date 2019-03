Le manque de main-d’œuvre force Au fin gourmet, à New Richmond, à réduire ses heures d’ouverture

Le restaurant familial bien connu Au fin gourmet, à New Richmond, n'offrira plus le service de restauration 24 heures sur 24. Cela faisait 40 ans que l'établissement offrait des repas d'un soleil à l'autre, mais le propriétaire doit réduire les heures d'ouverture, car le manque de personnel est devenu problématique.

Le restaurant ouvrira désormais ses portes à 5 h et les fermera à 23 h. Le commerce compte une trentaine d’employés, dont une douzaine en cuisine. Quatre personnes sont en arrêt de travail.

Propriétaire depuis 10 ans, Pierre-Olivier Bujold explique qu’avec la difficulté de recrutement de la main-d’œuvre en restauration, les postes de nuit étaient devenus difficiles à gérer.

Le restaurant de New Richmond n’est pas le seul à éprouver ces problèmes. Plusieurs entreprises ont dû réduire leurs heures d'ouverture ces derniers mois. Les marchés IGA de New Richmond et de Maria ont aussi dû réduire leurs heures d'ouverture.

La Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs mène d'ailleurs un sondage auprès de ses membres pour tracer un portait de la situation.

Déjà, les besoins sont grands, sur 35 entreprises interrogées, 28 disent devoir embaucher de nouveaux employés maintenant ou très prochainement.

Le directeur général de la Chambre de commerce, Maurice Quesnel, estime qu'il faut éliminer des contraintes à l'assurance-emploi pour encourager les travailleurs saisonniers à venir prêter main-forte.



D'après un reportage de Pierre Cotton