Un homme d'Ottawa accusé de cruauté envers son chien

Aron Yardon avait publié plusieurs photos et vidéos dans les médias sociaux et elles avaient abondamment circulé. Le Service de police d'Ottawa (SPO) a été informé et a examiné les publications du suspect.

Des agents se sont présentés à son domicile, où ils ont reconnu le propriétaire du chien et l’animal.

Aron Yardon a publié des photos de son chien dans les médias sociaux. Photo : Facebook / Aron Yardon

Le chien, qui se porte bien, a été confié à la Société protectrice des animaux (SPCA) de l'Ontario puis à un vétérinaire pour un examen.

En travaillant ensemble, nous avons pu veiller à ce que ce chien reçoive les soins nécessaires , a déclaré Jennifer Bluhm, chef adjointe des inspecteurs à la SPCA Ontario.

Il s’agit là d’un bel exemple du service d’exécution des règlements de la SPCA à l’œuvre. Grâce à ce nouveau modèle d’application des règlements, nous pouvons proposer une expertise portant sur les questions animales aux autorités policières municipales, provinciales et fédérales , poursuit-elle.

Aron Yardon a comparu devant les tribunaux pour une accusation de cruauté envers les animaux.

La loi fédérale contre la cruauté envers les animaux a été adoptée en 2008 pour mieux protéger les bêtes.