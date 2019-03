Une escrimeuse mauricienne s'estime victime de discrimination

L'adolescente de 12 ans s'explique mal la situation. Elle a terminé dernière en épée mercredi aux Jeux du Québec, mais ce style de combat est très différent de celui avec un sabre où les points se font avec le tranchant de la lame, plutôt que la pointe.

Son père, Dominique Vincent, a décidé de dénoncer publiquement la situation pour toutes les filles qui voudraient, elles aussi, pouvoir compétitionner en sabre.

Le problème ne s'arrête pas à Léa-Marie qui n'a pas pu faire une compétition [...] Pour moi, c'est l'accessibilité au sport, notamment pour les jeunes filles [...] Toutes les questions que j'ai posées, partout, la réponse qui revient est la même, c'est parce que c'est une fille , indique M. Vincent.

La Fédération d'escrime du Québec n'entend pas créer de bloc mixte pour le sabre.

Il y a une question de différence de gabarit. Il y a une question de sécurité au niveau de cela , estime le président de la Fédération d'escrime du Québec, Jean-Yves Pelletier.

Lorsque questionné sur les raisons derrière cette séparation des genres dans le sport, M. Pelletier indique que l'expérience des entraîneurs justifie cette prise de décision.

Selon lui, les risques de blessures seraient accrues lorsque des filles compétitionnent contre les garçons.

La Fédérations des femmes du Québec dénonce la situation

Pour la présidente de la Fédération des femmes du Québec, Gabrielle Bouchard, la Fédération d'escrime du Québec a manqué une opportunité de bien faire. Elle réfute l'argument selon lequel il serait injuste de permettre à une fille de participer si les autres n'ont pas eu l'opportunité de se qualifier.

On a la chance d'avoir une occasion d'être meilleur. On a la chance de briser un cercle. Là, ce qu'on justifie, c'est que parce que certaines personnes sont encore discriminées, on ne doit pas avancer , soutient la présidente.