L’intimidation envers les élus fait réfléchir les conseillers de Saguenay

En Estrie, les conseillers en avaient assez de se faire injurier. Lundi soir, ils ont entériné un règlement permettant d'imposer des amendes de 150 $ aux citoyens qui tiennent des propos haineux à leur endroit lors des séances du conseil et sur les réseaux sociaux.

Sur Faceboook, les insultes proférées envers les élus de Saguenay sont fréquentes.

La conseillère municipale et présidente de l’arrondissement de Jonquière, Julie Dufour, croit que les attaques personnelles n’ont pas leur place.

La critique est nécessaire, autant dans le milieu politique qu’ailleurs, mais c’est dans la façon de faire. C’est d’avoir un argumentaire sur des opinions et des décisions, mais pas d’attaquer des individus. Julie Dufour, conseillère municipale et présidente de l'arrondissement de Jonquière

La consultante en développement Isabel Brochu croit que le règlement sherbrookois fait réfléchir. Elle rappelle toutefois que des lois existent déjà pour encadrer la liberté d’expression.

S'il y a un concept qui est arbitraire et très personnel, c'est ce qu'est une injure et ce qu'est une insulte. Il y a déjà un cadre qui fait en sorte que les gens ne peuvent pas le dépasser , pointe la consultante.

Plus de vigilance

Le conseiller Jonathan Tremblay a soulevé les passions lorsqu’il a lancé l’idée de changer la date de collecte des bonbons à l’Halloween il y a quelques années. Piqués au vif, plusieurs internautes ont publié des commentaires haineux à son endroit.

Le conseiller municipal de Saguenay, Jonathan Tremblay Photo : Radio-Canada

L’échevin s’attend à ce que les gestionnaires de pages veillent au grain et retirent les propos injurieux systématiquement.

Quand ça dépasse l'entendement, il faut qu’ils puissent agir en tant que modérateurs pour retirer ces propos-là. C'est sûr que ce n'est pas souhaitable d'avoir des insultes. En politique, on est habitué, on est des gens dans le public. Il faut s'attendre à ça. En même temps, est-ce que c'est nécessaire? Non , affirme-t-il.

La censure ne doit pas être encouragée, mais les élus pensent qu’il est possible d'exprimer une opinion sans tomber dans les insultes personnelles.

À lire aussi : Propos haineux et réseaux sociaux : une assurance utile pour les élus de Saguenay

Jonathan Tremblay croit que, règle générale, les citoyens de Saguenay font preuve de respect.

Des fois, il y a des gens qui sont contre une position de la Ville, qui sont contre une décision et ils ont tout à fait le droit de s'exprimer. C'est correct, c'est ce qu'on veut parce qu'on les représente , convient l’élu.

D'après le reportage de Sarah Pedneault