L'insécurité alimentaire des Madelinots en hausse

Les travailleurs à faible revenu sont de plus en plus nombreux à avoir recours à l'aide alimentaire aux Îles. C'est du moins le constat réalisé par la banque alimentaire d'Entraide communautaire des Îles au cours de la dernière année.

Les gens à faible revenu s’appauvrissent, les revenus ne suivent pas l’augmentation du coût de la vie, observe Carmel Lapierre, directrice générale d’Entraide communautaire des Îles.

Ce constat est corroboré par une enquête téléphonique menée aux Îles-de-la-Madeleine par Statistique Canada en novembre dernier, à la demande du Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (Le CERMIN).

Un peu moins de 5 % des répondants estiment d’ailleurs avoir un revenu insuffisant pour obtenir de la nourriture en quantité suffisante. Un peu plus d’un Madelinot sur 10 affirme manger moins de trois repas par jour.

L’agente de recherche du CERMIN, Jasmine Solomon, n’est pas nécessairement surprise par ses résultats. Ça va dans le sens qu’on pensait, dit-elle. La réalité des travailleurs pauvres qui ont de la difficulté à se procurer de la nourriture en quantité et en qualité suffisante est peut-être accentuée ici par le fait qu’on a des déserts alimentaires. Les gens des extrémités des fois n’ont pas accès à cette alimentation.

Un employé remplit les tablettes de fruits et légumes dans un supermarché. Photo : Radio-Canada / Benoit Bélanger

Le coût des aliments est aussi plus élevé dans l’archipel. La dernière recherche disponible sur le coût du panier nutritif, réalisée en 2011, évaluait que les Madelinots payaient 17 % de plus que les autres Québécois pour un panier de denrées comparable.

L’enquête réalisée par Statistique Canada auprès de 601 ménages des Îles révèle que 10 % des Madelinots disposent d’un revenu familial annuel de moins de 30 000 $.

Aux Îles, les gens qui vivent de l’insécurité alimentaire la vivent de façon prononcée. Jasmine Solomon, agente de recherche du CERMIN

Un besoin caché

Pourtant, moins de 2 % des Madelinots ont utilisé un service de dépannage d’urgence dans les 12 derniers mois. Plus concrètement, de 30 à 40 personnes par mois ont recours à l’aide alimentaire, selon les données d’Entraide communautaire des Îles.

Ces demandes pourraient être beaucoup plus nombreuses.

Toutefois, 50 % des Madelinots auraient peur de prendre la place de quelqu'un d'autre tandis que 39 % des répondants énoncent la gêne et la fierté comme freins au recours à l’aide alimentaire. Il y a l’effet de proximité, relève Mme Solomon. Les gens se connaissent, il y a de la gêne d’aller faire appel aux différents organismes ou même la peur de prendre la place de notre voisin.

Des denrées non périssables dans un placard Photo : Radio-Canada

Même si l’année financière n’est pas terminée, Entraide communautaire des Îles estime que les demandes d’aide sont, cette année, en hausse de 5 % à 8 % comparativement à l’an dernier. Les trois quarts de cette augmentation sont attribuables aux dépannages alimentaires.

Le dépannage prend la forme de dons en denrées non périssables et de bons d’achat échangeables dans les épiceries de l’archipel. Selon la directrice générale de l’organisme, une personne seule peut recevoir, une fois par mois, entre 150 $ et 175 $ d’épicerie.

On réussit à répondre aux demandes parce que la population est très généreuse. Carmel Lapierre, directrice générale d’Entraide communautaire des Îles.

Comme beaucoup d’organismes semblables en Gaspésie, le dépannage alimentaire d’Entraide communautaire des Îles repose essentiellement sur les dons de la population. Les bons d’achat sont remis grâce à un financement de Centraide. Mais, Centraide, c’est encore le milieu , relève Mme Lapierre. Le fonctionnement de l’organisme repose aussi en grande partie sur le bénévolat.

Projet de récupération alimentaire

Pour répondre à la demande alimentaire croissante, un projet de récupération alimentaire est en cours. Ce service permettrait d’éviter le gaspillage alimentaire dans les marchés d’alimentation tout en améliorant la réponse aux besoins d’aide alimentaire. On est vraiment à l’étape de qu’est-ce qui pourrait se faire aux Îles, indique Mme Lapierre, qu’est-ce qu’on pourrait récupérer dans les marchés d’alimentation. Qui pourrait être nos partenaires. On est rendus là.

C’est d’ailleurs pour vérifier les besoins que le CERMIN a demandé à Statistique Canada de se pencher sur les habitudes alimentaires des Madelinots.

À la suite des résultats de l’enquête, le Centre de recherche estime, entre autres, qu’un service alimentaire d’urgence sur le territoire de l’archipel est vraiment essentiel, ne serait-ce qu’en regard du nombre de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté.

De la viande en épicerie Photo : Radio-Canada

Le projet de récupération alimentaire, mené par Entraide communautaire, viendra compléter son offre d’urgence.

Les denrées supplémentaires pourraient être distribuées à d’autres organismes comme la cuisine collective ou des maisons d’hébergement pour personnes en difficulté. Une vingtaine d’organismes madelinots seraient susceptibles de recevoir des denrées.

Le projet pourrait démarrer à l’automne ou à l’hiver prochain.