Les nombreux projets de Jacobus

De passage au Nouveau-Brunswick pour quelques spectacles, Jacobus présente ses plus récentes réalisations et ses nombreux projets.

Le musicien Jacobus songe à changer de carrière à l'âge de 40 ans, soit dans quatre ans. D'ici là, il a encore beaucoup de pain sur la planche.

Caviar : un deuxième album pour danser

Lancé en février dernier, ce deuxième album solo contient des pièces hip-hop, conçues spécifiquement pour faire danser.

Jacobus raconte que son premier album était plus personnel et engagé. Quand [on] a fait le deuxième album, c’était de la musique pour jouer live. J’ai pensé à l’album comme j’ai pensé au spectacle, du début à la fin comme un film.

Jacobus souhaitait faire danser les gens avec son deuxième album. Photo : Facebook : Just Jacobus

Du nouveau pour Radio Radio

Le prochain album du groupe Radio Radio est en chantier. Il faut faire la sélection et il y a beaucoup de texte à peaufiner , indique Jacobus.

Le duo a pris une pause pour travailler sur leurs projets respectifs. Après quelques années de recul, ils sont heureux de se retrouver pour un nouvel album, dont la sortie est prévue l’an prochain.

Le duo a pris quelques années de recul afin de mieux se retrouver. Photo : Crédit: LM Chabot

Un côté comique

En plus de ses projets musicaux, Jacobus s’amuse à enregistrer des capsules humoristiques sur internet.

À chaque ville où il donne un spectacle, le rappeur prépare une capsule Jacobus Advisor, dans laquelle il nomme des endroits locaux avec des références humoristiques.

Amateur de gastronomie, Jacobus parodie les émissions de cuisine avec des capsules absurdes où des recettes sont présentées sans jamais mentionner les quantités et le temps de cuisson.

La deuxième saison de Jacobus fait du stuff concordera avec le Congrès mondial Acadien 2019.

Ça va être des mets acadiens, faits à ma façon ! Jacobus

Le retour, le règne et le déclin de Jacobus

Lorsqu’il a entamé son projet solo, Jacobus avait l’idée d’en faire une trilogie. Il souhaite terminer sa carrière sur scène avec un troisième et dernier album.

Je veux que ce soit mémorable, une belle façon de dire salut et de donner aux fans quelque chose de le fun !

Jacobus souhaite passer à autre chose lorsque son troisième album sera terminé. Photo : Facebook : Just Jacobus

Il entrevoit déjà un album rétrospectif, avec plusieurs collaborations.

Je vais probablement encore faire de la musique, mais pas des gros spectacles , lance l’artiste qui souhaite laisser sa place à la nouvelle génération de rappeurs.

Chapeauter la relève

Pendant ses spectacles, Jacobus est accompagné sur scène par Esdé, un jeune rappeur de la Nouvelle-Écosse.

Il va avoir l’expérience sur le stage avec moi, l’expérience en studio avec et il est sur la route avec moi, mais faut que ce soit son propre son et sa propre personne.

Jacobus a demandé au rappeur Shayne Dulong, appelé ESDÉ, de l'accompagner en tournée. Il collabore également à la création de son premier démo. Photo : Facebook : Shayne Dulong

Jacobus travaille avec lui à la production de son premier démo, dont le premier extrait devrait être lancé juste à temps pour la saison estivale.

Je crois en lui, je crois qu’il a du talent , ajoute-t-il fièrement.

Jacobus sera en spectacle à Fredericton le 7 mars et à Moncton le 8 mars 2019.