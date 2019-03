Une juge autorise une action collective contre des sites de réservation d'hôtel

Dans une décision rendue mardi, la juge Chantal Lamarche, de la Cour supérieure, a permis à l'action d'aller de l'avant. Toutes les étapes en vue d'un procès peuvent désormais avoir lieu.

Les sites visés par l'action collective sont Expedia.ca, Hotels.com et Travelocity.ca. Ce recours est intenté au nom de tous les consommateurs québécois qui ont payé de tels frais depuis le 10 janvier 2015.

Dany Lussier, qui s'est vu accorder le rôle de représentant des membres du groupe par ce même jugement, allègue qu'un consommateur utilisant ces sites pour réserver une chambre d'hôtel doit obligatoirement payer des « frais hôteliers » – aussi appelés « frais d'établissement » ou « resort fees » – en plus du prix qui y est affiché afin de pouvoir bénéficier de sa réservation.

Ces frais iraient à l'encontre de la Loi sur la protection du consommateur et du Règlement sur les agents de voyages, est-il allégué.

En janvier 2017, M. Lussier a réservé un forfait avion-hôtel de quatre nuits pour Las Vegas en utilisant le site Expedia.ca. Au moment où il a effectué sa réservation, le prix total affiché était de 1330,78 $, ce qu'il a acquitté.

Sur son billet électronique, il était écrit que « tous les prix incluent les taxes et les frais et sont indiqués en dollars canadiens ».

Or, ce prix n'incluait pas tous les frais, dit M. Lussier. Au bas du billet, dans la section « services supplémentaires de l'hôtel » étaient indiqués des frais hôteliers de 32,88 $ US par chambre et par nuit. On précisait que ces frais seraient ajoutés pour des services tels que l'utilisation de la piscine, l'accès à l'Internet et l'utilisation du coffre-fort de la chambre.

Bref, cela a représenté pour lui des frais de 117,92 $ US de plus pour son séjour.

L'homme allègue donc une violation de l'article 224 de la Loi sur la protection du consommateur, qui stipule que « le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l'obtention du bien ou du service ». Il s'est aussi plaint de fausse représentation.

Après le dépôt de la demande en autorisation d'exercer une action collective, les différents sites visés par le présent dossier ont été modifiés, note la juge Chantal Lamarche. Néanmoins, celle-ci relève que les frais ne sont pas indiqués à la première étape de la réservation, c'est-à-dire au moment de choisir l'hôtel.

Les sites de réservation en ligne peuvent en appeler de ce jugement autorisant l'action collective.