Le groupe ambulancier Paraxion continue sa croissance

La plus grande entreprise privée de services préhospitaliers en région, le groupe Paraxion achète Ambulances Côte-Nord et Ambulances Manic.

L'entreprise Paraxion, déjà présente de Port-Cartier à Natashquan, soutient que cette fusion permettra de mieux former et d'encadrer les dizaines d'employés pour mieux faire face à la rareté de la main-d'œuvre.

En tout, Paraxion se porte acquéreur de neuf ambulances.

L'entreprise assure maintenant une couverture sur pratiquement toute la Côte-Nord, des Escoumins jusqu'à Natashquan, en passant par Manic 5.

Le directeur général pour Paraxion, Laurent Hamel, croit qu'il sera en mesure d'offrir un meilleur service.

Beaucoup de ces secteurs-là n’ont qu’un seul véhicule, mais en passant tous par un autre point de service qui est Paraxion où on a des véhicules d’appoint, on peut faire une rotation de véhicules et s’assurer que la maintenance est toujours faite sur un véhicule qui n’est pas supposé être en fonction comme ça, cela évite les interruptions , indique Laurent Hamel.

Les avantages touche aussi la gestion de la main-d’œuvre, assure Laurent Hamel.

On va pouvoir travailler avec nos partenaires syndicaux pour favoriser la mobilité de la main-d’œuvre, fait valoir Laurent Hamel. On a beaucoup, évidemment, d’horaires de faction de 7/14 dans ces corridors-là puis les gens dans leur semaine de repos peuvent donner de la disponibilité quelques jours, quelques quarts de travail, vont pouvoir amener de la relève là où on a beaucoup besoin de personnel.

Avec cette croissance du groupe, il sera dorénavant plus facile d’assurer de longs transferts de patients et de permettre à une ambulance d’être plus rapidement de retour à son point d’origine.

Le groupe Paraxion opère aussi plusieurs ambulances sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent.

