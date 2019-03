La collecte des bacs bleus reprendra lundi en Mauricie

En raison d'un problème dans la structure du bâtiment du centre de tri de Récupération Mauricie, la collecte a dû être suspendue du 28 février au 8 mars.

Pendant huit jours, des travaux de déneigement et de déglaçage de l'édifice ont été effectués.

La RGMRM affirme maintenant que le bâtiment est jugé sécuritaire par les experts de son assureur et que les 80 employés de Récupération Mauricie pourront reprendre le travail.

Les matières excédentaires pourront être amassées si elles sont placées dans un sac bleu ou transparent prévu à cet effet.

Les citoyens qui auront un surplus de matières recyclables, parce qu’ils auront conservé leurs matières, vont les déposer en bordure de rue et on va les ramasser lors des prochaines collectes, indique la conseillère en communication de la Régie, Sylvie Gamache. Effectivement, on se prépare à ramasser plus de matières.

Elle ajoute qu’il est possible que les journées de collecte soient un peu plus longues afin de tout récolter.

Des travaux devront par ailleurs être entrepris sur le bâtiment du centre de tri, mais la Régie ne veut pas en dévoiler la nature avant de recevoir le rapport d’expertise de son assureur.

Ces travaux ne devraient toutefois pas empêcher les activités normales, selon Sylvie Gamache.