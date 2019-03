Le Yukon dépose un budget déficitaire de 5,9 millions de dollars

Un texte de Nelly Alberola et Claudiane Samson

Le Yukon consacre de nouveau la plus grande partie de son budget, 1,2 milliard de dollars, au fonctionnement et à l’entretien. Cette part du budget augmente de 1,9 % par rapport à l’an passé, mais selon le premier ministre du Yukon, Sandy Silver, il reste « toujours bien en deçà de la croissance moyenne de 6,3 % observée ces deux dernières décennies. »

En 2018, le territoire a franchi la barre des 40 000 habitants. Sa population continue de progresser plus vite que dans les autres provinces et territoires du pays. Pour répondre à cette croissance rapide, le gouvernement propose de dépenser 35 % de sa part de fonctionnement aux services sociaux et à la santé. « Il s’agit clairement du poste de dépense le plus important de notre budget », souligne le premier ministre yukonnais.

Le plus gros projet : l'école secondaire francophone

Le gouvernement du Yukon investit également dans l’éducation avec plus de 214 millions de dollars prévus dans son budget.

Le projet de construction de la nouvelle école secondaire francophone obtient la grosse part du gâteau en bénéficiant d'un investissement de 19 millions de dollars, soit l'enveloppe la plus importante consacrée à l'éducation pour l'année fiscale à venir.

Le projet de construction devrait ensuite profiter d’un investissement de 11 millions de dollars supplémentaires en 2020-2021, la facture totale s’élevant à environ 30 millions de dollars.

Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre notre travail de collaboration avec la Commission scolaire francophone du Yukon et la communauté francophone pour promouvoir le succès de nos élèves. Sandy Silver, premier ministre et ministre des Finances du Yukon

Le ministère de l’Éducation prévoit également d'investir dans des classes mobiles en plus d’entreprendre la planification pour la construction d’une école dans le nouveau quartier résidentiel Whistle Bend de Whitehorse.

Le gouvernement du Yukon prévoit un investissement en immobilisation d'environ 25 millions de dollars, répartis sur cinq ans, pour effectuer les travaux de l’école de Ross River, située dans l'est du territoire, qui est aux prises avec des problèmes de structure dus entre autres à la fonte du pergélisol.

Autres projets d’infrastructure 15 millions de dollars par année pendant cinq ans pour l’aménagement de lotissements résidentiels à Whitehorse, en particulier à Whistle Bend

12 millions de dollars pour l’aéroport de Dawson dont 6,3 millions de dollars pour le revêtement de la piste

17,8 millions de dollars pour la gestion des feux de forêt

8,6 millions de dollars pour le développement du projet d'accès aux ressources

La session de printemps de l'Assemblé législative du Yukon se prolongera jusqu'en avril. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

La santé en tête des dépenses en fonctionnement et entretien

Le ministère de la Santé et des Services sociaux représente 35 % des dépenses totales, enregistrant par ailleurs une augmentation de 25 millions par rapport à l’an dernier.

L’augmentation est attribuable, selon le gouvernement, à l’augmentation et au vieillissement de la population.

Avec entre autres l’ouverture du Centre de soins de santé prolongés Whistle Bend, 120 nouveaux postes ont été créés au sein de ce ministère.

Questionnée sur les dépenses de son ministère, la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Pauline Frost, a rappelé qu’un examen des programmes et des services est en cours.

Une consultation publique est par ailleurs prévue sur cet examen au cours des prochains mois.

Manifestation à l'ouverture de la session législative

Manifestation ce jeudi à Whitehorse devant l’Assemblée législative du Yukon. Les organisations non gouvernementales, comme Many Rivers, demandent des mesures concrètes pour sauver leurs services. #icign #icicb pic.twitter.com/vfgFU6VRrY — N. Albérola Radio Canada (@AlberolaRadioCa) 7 mars 2019

En amont de la session parlementaire, une trentaine de personnes se sont rassemblées devant l'Assemblée législative pour montrer leur soutien aux organisations non gouvernementales en difficulté sur le territoire.

Des membres de l’organisme de soutien psychologique Many Rivers ou encore des femmes de la Société de transition pour femmes du Yukon, Kaushee's Place demandent au gouvernement de soutenir les associations qui risquent de fermer leurs portes, faute de financement.