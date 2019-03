Nombre record d’agressions du personnel carcéral de la Colombie-Britannique en 2018

En 2018, 120 agressions contre des membres du personnel carcéral ont été enregistrées à travers la province, dépassant l’ancien record de 115.

Le vice-président de la branche des services correctionnels du syndicat des employés du gouvernement affirme que de plus en plus d’agents de correction sont en congé de travail à cause de traumatismes ou d’autres problèmes de santé mentale.

« Aussitôt qu’ils franchissent la porte, ils sont exposés au stress et à la peur constante de ce qui pourrait leur arriver », a expliqué Dean Purdy.

Selon lui, la croissance du nombre d’agressions est due à une décision du Service de corrections de la Colombie-Britannique de fermer 11 prisons et de congédier des centaines d’employés en 2002.

Depuis, plusieurs prisons sont surpeuplées et le ratio agents correctionnels-prisonniers est trop faible, juge Dean Purdy.

Il affirme que la limite d'un agent pour 20 prisonniers en 2002 a depuis atteint un à 72 dans certains établissements carcéraux. Dean Purdy cible en particulier le Centre d'intervention préalable au procès de Surrey, le Centre correctionnel de l’Okanagan et le Centre d’intervention préalable au procès du nord Fraser.

Recommandations de la vérificatrice générale

En 2015, la vérificatrice générale de la province, Carol Bellringer, a présenté huit recommandations pour améliorer la sécurité, les conditions de vie et les programmes de réinsertion.

Selon un rapport publié le mois dernier seulement trois recommandations ont été mises en oeuvre, deux autres sont en cours et trois n’ont pas encore été examinés.

Le syndicat est en discussion avec le ministre de la Sécurité publique pour demander à la province de fournir des ressources additionnelles pour les centres de correction et augmenter le ratio agents correctionnels-prisonniers.

Le ministre n’a pas répondu aux demandes d’entrevue à ce sujet.