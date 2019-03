L'Apollo de retour en service vendredi après-midi entre Matane et la Côte-Nord

Ensuite, l’Apollo partira de Gobout à 17 h vers Matane.

Le navire devait reprendre du service jeudi, mais les travaux de réparation de la fissure sur la coque ont provoqué un autre problème qui a été décelé à la suite de l'inspection du navire.

Les soudeurs ont réparé le trou causé à la poupe par l'impact du navire sur le quai de Godbout. Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

On s’est rendu compte durant les inspections que les travaux de soudure qui génèrent beaucoup de chaleur ont fait en sorte que le métal a pris un peu d’expansion et il y a un système qui sert à verrouiller la porte avant qui n’était pas bien ajustée à cause de cette expansion-là , explique Alexandre Lavoie, porte-parole de la STQSociété des traversiers du Québec .

Ajouts de départs

On est conscient qu’à la fin de la semaine de relâche, il y aura une demande qui va être accrue. Donc pour samedi et pour dimanche, il y aura deux départs par jour plutôt qu’un seul. C'est une bonne nouvelle pour nos clients. La liaison aérienne se poursuit de toute façon jusqu’à dimanche aussi , indique Alexandre Lavoie.

Alexandre Lavoie, porte-parole de la Société des traversiers du Québec. Photo : Catherine Audette