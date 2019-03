L'église de Saint-Denis-de-Brompton pourrait être vendue à la Municipalité

Le montant de l’offre d’achat est symboliquement de 1 $. En contrepartie, la paroisse pourra utiliser l'église pour les activités religieuses grâce à un bail de 100 ans.

Des changements mineurs seraient toutefois nécessaires pour arriver à tenir plusieurs types d’activités. L’autel devrait notamment être reculé pour laisser plus d’espace. Le côté « sacré » de l’église serait isolé avec une porte coulissante, qui serait ouverte au moment des célébrations.

Toute la section des bancs serait modifiée par des rangées de chaises qu’on pourrait [utiliser] avec des tables à l’occasion pour certains spectacles , explique le maire Jean-Luc Beauchemin.

Le maire Jean-Luc Beauchemin explique qu'une porte coulissante séparerait la partie « sacrée » de l'église des autres activités qui pourraient s'y tenir. Photo : Radio-Canada

L’année dernière, on a réservé pour une pièce de théâtre au sous-sol. On a réservé aussi pour Orford sur la route en haut et, nous, ce qu’on dit, c’est qu’on pourrait la rendre encore plus accessible pour faire des spectacles , poursuit-il.

La directrice générale adjointe de la Municipalité, Anne Turcotte, croit elle aussi qu'il y a des possibilités de développer l'offre culturelle et touristique à Saint-Denis-de-Brompton, tout en préservant le lieu de culte.

On a du culturel qu’on veut développer et on aimerait ça que les gens viennent à Saint-Denis pour nous découvrir, finalement. Anne Turcotte, directrice générale adjointe

À la recherche « d'appuis concrets »

En plus des célébrations religieuses, l'église accueille plusieurs autres activités, dont celles offertes par la FADOQ et l'AFEAS.

Toutes les activités qu’il y a, c’est Saint-Denis qui vient ici , lance en riant un résident, Roger Hamel.

C’est bien important parce que depuis le temps qu’on la fréquente, qu’on est là chaque semaine pour des raisons quelconques, on veut la garder, on veut la conserver. Jeannine Hamel, résidente de Saint-Denis-de-Brompton

La Municipalité invite les citoyens à signer une lettre d'appui au projet à l'hôtel de ville d'ici le 22 mars et souhaite que les organismes et comités de Saint-Denis-de-Brompton offrent leur appui par lettre ou par une résolution.