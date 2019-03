La campagne publicitaire d'un conseil scolaire ontarien dénigre Gatineau

Le climat plus chaud du sud-ouest de l'Ontario incite les enseignants à travailler pour le Conseil scolaire Providence. La belle température, le salaire optimal et la qualité de vie sont, entre autres, des avantages d'enseigner dans la région , peut-on lire dans la légende d'un des deux montages photo.

À gauche, on voit une personne qui déneige sa voiture avec la mention Gatineau et à droite, une femme à vélo dans une rue sans neige, avec la mention London.

Le hic, c'est que la photo censée représenter London proviendrait d'une banque d'image et aurait en fait été prise à Berlin.

Sur le second montage photo, les deux photos proviendraient aussi d'une banque d'image.

Le Conseil scolaire catholique Providence explique qu'il veut insister sur le contraste en termes de météorologie.

Le fait que la température joue un peu en notre faveur, on a cru bon de mentionner la qualité de vie que notre région peut offrir aux professionnels. Nous, c'est certain que des bancs de neige de huit pieds, ça n'existe pas dans notre région , avance Lyne Cossette, porte-parole du CscProvidence.

Pour autant, cette campagne porte fruit puisque depuis ces débuts sur les réseaux sociaux la semaine dernière, le Conseil scolaire catholique Providence a reçu plusieurs candidatures.

Je dirais qu'on est en croissance et comme tout employeur en croissance, on a des efforts à faire pour combler de nouveaux postes et on veut évidemment recruter des professionnels hautement professionnels et compétents, donc ce sont toujours des défis quand on recherche du personnel très qualifié , explique Lyne Cossette, porte-parole du CscProvidence.

Le conseil scolaire doit pourvoir 70 postes pour la rentrée prochaine.

Avec les informations de Florence Ngué-No