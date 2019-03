La directrice de tournée d’un groupe québécois se trouve dans le coma

Marie-Pier Lavigne, qui nous accompagnait comme directrice de tournée, a fait une chute d'environ 15 pieds pour atterrir sur la tête. Elle se trouve présentement dans un coma artificiel à l'hôpital de Dijon , a écrit le groupe sur sa page Facebook, mercredi.

Au bout du fil, le guitariste Louis Bourgault-Laroche raconte que Marie-Pier Lavigne a chuté d’un belvédère dans la nuit de mardi à mercredi. Ils venaient de passer la soirée dans un restaurant de la ville de Mâcon, où ils avaient bu deux bouteilles de vin à cinq personnes. Un peu passé minuit, la directrice de tournée est montée sur une rambarde pour prendre une photo et elle a perdu pied.

Un accident tout bête, où l’alcool ne serait pas en cause, d'après le guitariste, « quoique c’est sûr que ça n’a pas dû aider », concède-t-il.

Je ne pense pas que ce soit principalement [à cause de l’alcool]. C’est surtout de la malchance.

Aux dernières nouvelles, Marie-Pier Lavigne était toujours dans le coma, mais son état s’était stabilisé, et la pression dans son crâne avait diminué. Ce n’est pas suffisant pour dire qu’elle est hors de danger, mais le groupe se permet d’être un peu plus optimiste.

L’avenir de la tournée en France était incertain pour Code 40-11, mercredi, mais le groupe a finalement choisi de poursuivre sa route et d’aller donner les trois concerts restants. Lorsque nous avons parlé au guitariste, les musiciens venaient tout juste de donner un spectacle à Montenay, situé au nord-ouest de la France.

Elle-même le dit souvent : on n’arrête pas les shows pour ça. Elle est venue avec nous pour faire des shows, et elle aurait voulu qu’on continue. Si on arrêtait de faire des shows pour ça, elle nous traiterait de cons.

Louis Bourgault-Laroche