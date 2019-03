Budget manitobain : se serrer la ceinture pour diminuer la taxe de vente

Le gouvernement progressiste-conservateur du Manitoba profite de son quatrième budget pour remplir une promesse phare de la dernière élection. Il diminue la taxe de vente provinciale d'un point de pourcentage. Pour y parvenir, il limite toutefois grandement ses dépenses et diminue le financement dans plusieurs secteurs.

Le budget déposé jeudi par le ministre des Finances Scott Fielding est présenté comme le fruit de plusieurs années de travail pour diminuer le déficit provincial et ainsi obtenir la marge de manoeuvre nécessaire pour faire passer de 8 % à 7 % la taxe de vente provinciale (TVP).

Cette mesure sera en place à compter du 1er juillet 2019. Cette diminution marque un retour de la TVP à son niveau d'avant 2013.

Une famille de quatre personnes paiera environ 239 $ de moins en 2019 et 490 $ de moins en 2020. Une personne seule économisera respectivement 86 $ et 175 $ en 2019 et 2020. Le gouvernement manitobain va par contre percevoir 325 millions de dollars de moins pour une année fiscale complète à la suite de la diminution de la TVP.

La taxe de vente provinciale passe de 8 % à 7 % dans le budget provincial déposé jeudi par le ministre des Finances du Manitoba, Scott Fielding. Photo : Radio-Canada

Diminution du déficit

Le plus récent budget des progressistes-conservateurs voit le déficit de la province diminuer pour une autre année consécutive et s'établir à 360 millions de dollars; soit 161 millions de moins que ce qui était prévu pour l'exercice 2018-2019.

Le gouvernement y parvient en limitant de façon importante la croissance des dépenses à 0,3 %. Le plus important poste de dépenses du gouvernement, la santé, voit son budget être réduit de 1,8 % par rapport aux prévisions du budget de l'année passée. Le budget du second poste de dépenses en importance, l'éducation, augmente plutôt de 2,9 %.

En comparaison, le précédent budget prévoyait une croissance générale des dépenses de 2,2 %.

Nous ne vivons pas au-dessus de nos moyens. Nous prévoyons une augmentation des dépenses de 0,3 % et tous les ministères respectent leur budget. Scott Fielding, ministre des Finances

Le gouvernement provincial bénéficiera par ailleurs d'une augmentation des transferts fédéraux de 319 millions de dollars au cours de la prochaine année. Il prévoit aussi une augmentation des revenus provenant de l'impôt des particuliers et des entreprises de 5,2 %.

Coupe de 20 % au Secrétariat des affaires francophones

Le Secrétariat des affaires francophones voit son budget diminuer de 20 % pour s'établir à 2,5 millions de dollars. En particulier, la somme consacrée aux salaires est amputée de 1 million, principalement en raison de la décision du gouvernement de sous-traiter une partie des services de traduction. Le budget du Bureau de l'éducation française est inchangé par rapport à l'année dernière, à 9 millions de dollars.

Certains secteurs voient leur financement diminuer. C'est le cas des Services à l'enfant et à la famille dont le budget passe de 750 à 719 millions de dollars. Les services de soutien à l'inclusion dans les écoles est amputé de 1,78 million et le soutien aux collèges et aux universités est réduit de 6 millions de dollars.

Le gouvernement profite aussi de ce budget pour remplir sa promesse électorale de limiter les frais d'ambulance à 250 $.

Les progressistes-conservateurs semblent avoir pris note de la croissance de l'industrie cinématographique et fait passer de 16 à 31,5 millions de dollars le crédit d'impôt provincial pour la production de films et de vidéos.