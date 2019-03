Des producteurs de canola inquiets par les restrictions de la Chine

Les agriculteurs de la région Peace en Colombie-Britannique craignent qu'un conflit diplomatique entre le Canada et la Chine touchent les revenus de leur production de canola.

Le canola compte pour environ la moitié des récoltes de la région qui chevauche la frontière avec le nord de l'Alberta.

Cette semaine, un des plus grands producteurs canadiens de grain, Richardson International, basé à Winnipeg, a vu son permis d’exportation vers la Chine annulé.

Les relations entre le Canada et la Chine sont fragiles depuis l'arrestation de Meng Wanzhou, vice-présidente de Huawei, par des responsables canadiens à Vancouver l'automne dernier.

Le ministère des Affaires étrangères dela Chine a déclaré que la décision s'expliquait par la crainte d'une infestation d'insectes. La ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, affirme par contre qu’il n’y a aucune preuve scientifique que les produits canadiens sont contaminés.

« On ne peut rien faire localement pour inciter la Chine à décider d’accepter à nouveau le canola », a dit Rick Kantz, agriculteur à Fort St. John et président de l’Association des producteurs de grain de la Colombie-Britannique. « La pression doit venir des gouvernements provincial et fédéral ».

Le canola surévalué en automne

Selon Ken Ball, conseiller des marchés à terme de PI Financial, les sanctions de la Chine ne sont pas nécessairement un grand problème puisque seulement une entreprise canadienne est visée pour le moment.

« Ce sont deux pays qui sont au milieu d’une dispute et la Chine cause la plupart des dégâts », remarque Ken Ball.

Il ajoute que les prix du canola sont en baisse pour d’autres raisons dont les prix surévalués en automne.

Selon lui la baisse des prix du canola canadien causée par les démarches chinoises pourrait même inciter le pays à redevenir client du Canada.