Marilène Gill réclame des actions concrètes pour les employés de SNC-Lavalin

La députée bloquiste de Manicouagan, Marilène Gill, déplore que malgré les témoignages qui se succèdent cette semaine dans le dossier SNC-Lavalin, l'avenir de l'entreprise et de ses employés semble encore rempli d'incertitudes.

Quand on pense aux travailleurs, ces gens-là attendent aussi. Je pense qu'on attend un signal du gouvernement [...] mais on ne voit pas en ce moment où on s’en va. Pour les gens de SNC-Lavalin, c’est hier qu’il fallait agir , lance Marilène Gill.

Après avoir demandé, en début de semaine, que le comité de la justice poursuive son travail d’entendre tous les témoins dans l’affaire SNC-Lavalin, Marilène Gill considère qu’il est encore difficile de départager les perceptions des divers acteurs dans le dossier.

L'ex-ministre de la Justice Jody Raybould-Wilson et Gerald Butts, ancien bras droit du premier ministre ont chacun leur version dans cette histoire. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick et Justin Tang

La députée bloquiste de Manicouagan n’a toutefois pas de félicitations à faire à Justin Trudeau pour son leadership.

Le premier ministre a maintenu qu'il n'y avait pas eu de « pressions inappropriées » sur l'ex-procureure générale dans l'affaire SNC-Lavalin. Photo : Radio-Canada

C’est encore la surprise, l’étonnement par rapport au discours tenu par le premier ministre qui, somme toute pour ma part, semble avoir manqué de leadership, analyse Marilène Gill. Ce que l’on voit, c’est qu’il y a beaucoup de flous entourant les connaissances ou la compréhension du rôle même de la procureure générale du Canada par rapport à son rôle également de ministre de la Justice.

La députée de Manicouagan, Marilène Gill. Photo : Radio-Canada

Selon Marilène Gill, il est encore possible d’obtenir une entente hors cours pour l’entreprise et une condamnation criminelle pour les anciens dirigeants qui ont commis des crimes.