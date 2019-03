Huit moments marquants dans l'histoire des Ontariennes

La première femme médecin au Canada pratique en Ontario

En 1875, Jennie Trout devient la première femme à exercer la médecine officiellement au Canada. Emily Stowe lui emboîte le pas quelques années plus tard, malgré que celle-ci pratiquait déjà la médecine sans licence à Toronto. Ces pionnières sont également les premières femmes autorisées à étudier la médecine à l’Université de Toronto où elles se heurtent aux préjugés de leurs pairs et de leurs professeurs.

En 1875, Jennie Trout devient la première femme à exercer la médecine officiellement au Canada Photo : L'Encyclopédie canadienne

Les femmes de l’Ontario obtiennent le droit de vote

Le 12 avril 1917, l’Ontario devient la cinquième province canadienne à accorder le droit de vote aux femmes. Ce droit exclut toutefois les Autochtones et les personnes d’origine asiatique. Le droit de vote est l’aboutissement d’un demi-siècle de luttes menées par le mouvement des suffragettes qui a concentré ses efforts dans le sud de l’Ontario et la région de Toronto.

Le gouvernement conservateur de l’époque leur donnera raison, espérant que le vote des femmes favorise les politiques de conscription, l'enrôlement obligatoire des citoyens dans l'armée, à une époque où le Canada manquait de soldats.

En 1917, l’Ontario devient la cinquième province canadienne à accorder le droit de suffrage aux femmes Photo : L'Encyclopédie canadienne

Une Ontarienne devient la première députée fédérale au Canada

En 1921, Agnes Macphail devient la première femme élue à la Chambre des communes. Elle représente la circonscription de Grey Sud-Est, en Ontario. En 1943, elle devient également l’une des deux premières femmes élues à l‘Assemblée législative de l’Ontario et milite pour la première législation sur la parité salariale de l’Ontario.

Agnes Macphail devient la première femme élue à la Chambre des communes, en 1921 Photo : L'Encyclopédie canadienne

Les Ontariennes s'émancipent grâce aux efforts de guerre

Au Canada, entre 1942 et 1946, plus de 300 000 femmes se joignent aux efforts de guerre et intègrent le marché du travail. Elles sont nombreuses en Ontario, où elles travaillent comme infirmières, militaires et ouvrières. Pour permettre le recrutement des femmes mariées, le gouvernement crée 28 garderies en Ontario. Pendant cette période, de nombreuses femmes occupent des postes prestigieux. C’est notamment le cas de Elsie MacGill, l’une des plus importantes ingénieures en aéronautique du Canada, qui a travaillé dans certaines usines en Ontario.

Les Ontariennes sont nombreuses à intégrer le marché du travail pour soutenir les efforts de guerre lors de la Seconde guerre mondiale Photo : L'Encyclopédie canadienne

L’Ontario devient un précurseur dans la lutte vers la parité

Le 5 avril 1951, la province adopte la Loi sur les pratiques équitables en matière d’emploi et la Loi sur les rémunérations équitables des femmes en Ontario. Il s’agit d’une première étape déterminante vers l’égalité entre hommes et femmes au travail. Les autres provinces et territoires canadiens emboîtent rapidement le pas à l’Ontario et adoptent des lois provinciales semblables pour assurer l'égalité des travailleurs.

En 1951, la province adopte la Loi sur les rémunérations équitables des femmes en Ontario Photo : L'Encyclopédie canadienne

La lutte pour le droit à l'avortement en Ontario

En 1988, la Cour suprême du Canada abroge la loi canadienne criminalisant l’avortement. Si cette mesure touche l'ensemble des femmes au pays, les Ontariens ont joué un rôle déterminant dans la lutte pour l'accès à l'avortement libre et gratuit. Le Dr. Henry Morgentaler est une figure de proue de ce mouvement. Pendant 20 ans, il pratique des avortements dans sa clinique privée, au risque de sa sécurité et de sa liberté. Il est épargné lors d'un attentat à la bombe dans sa clinique de Toronto.

Henry Morgentaler, médecin canadien et un militant pro-choix Photo : Radio-Canada

Une première femme est élue à la tête de la province

En 2013, Kathleen Wynne devient la première femme à accéder aux fonctions de première ministre en Ontario. Son gouvernement met en place différentes politiques dites féministes, dont l’augmentation des sommes octroyées aux garderies et la mise en place de programmes d’éducation sexuelle dans les écoles. Elle nomme également Elizabeth Dowdeswell comme lieutenante-gouverneure.

En 2013, Kathleen Wynne devient la première femme à accéder aux fonctions de première ministre en Ontario. Photo : Radio-Canada

Une première femme noire est élue à la tête d’une ville en Ontario

Aux élections municipales de 2018, Bernadette Clement devient mairesse de Cornwall. Il s’agit de la première femme noire et francophone à accéder à ces fonctions.