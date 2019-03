Air Canada : la compagnie serait prête à trouver des solutions selon Christine Moore

Christine Moore se dit inquiète depuis que la compagnie a annoncé son intention de réduire de moitié ses vols dans la région.

Elle a donc convoqué la compagnie aérienne et la députée provinciale, Suzanne Blais, à une conférence téléphonique.

Air Canada s'est notamment engagée à garder les vols achalandés jusqu'à l'automne.

On a compris qu'il y a des journées de la semaine ou est-ce que probablement il y a moins de passagers et d'autres journées il y a beaucoup plus de passagers. On va regarder au niveau des statistiques d'achalandage des vols pour essayer de ne pas toucher à ceux qui sont particulièrement achalandés , indique Christine Moore.

Aussi, on a appris qu'il va y avoir de l'équipement qui allait être mis en place sur les avions pour permettre d'atterrir quand le plafond est plus bas. Ça va faire en sorte qu'il y aura moins de vols annulés au niveau des conditions météo , ajoute-t-elle.

Dans un courriel, Air Canada affirme être consciente de l'importance du service offert dans la région et confirme son intention de faire le suivi avec les intervenants du milieu.