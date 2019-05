Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle franco-manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Ces reportages publiés en 2016 s'appuyaient sur une série de rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.

Étant la seule élève en 12e année à l’école Saint-Malo, les religieuses lui ont proposé de poursuivre ses études au couvent de Saint-Adolphe. « J’y suis allée comme pensionnaire, dit-elle. C’était un changement pour moi. Je n’étais plus libre comme je l’étais à Saint-Malo. Je me sentais prise. Il y avait toujours une religieuse avec nous autres, qui nous surveillait. »

Quand sa petite-fille lui demandé si elle avait aimé son expérience, Cécile a ri mais n’a pas hésité à lui dire la vérité. « Lorsque je suis arrivée à la maison à Noël, j’ai dit à ma mère que c’était impossible de vivre là jusqu’à la fin de l’année. Je n’en pouvais plus. Alors ma mère m’a écoutée et elle a décidé de me changer d’école une autre fois. »

La dure vie d’une pensionnaire au Couvent de Saint-Adolphe

Cécile a terminé sa douzième année dans une autre communauté religieuse à Sainte-Agathe, « mais cette fois-là, j’habitais chez un cousin. Alors je marchais [pour me rendre] à l’école. J’étais plus libre. J’ai fait ma graduation avec les garçons et les filles de Sainte-Agathe. »



Le couvent de Saint-Adolphe, qui a vu le jour en 1906, a été la première maison provinciale de la congrégation des Filles de la Croix au Manitoba. L’édifice a été transformé en résidence de soins personnels au début des années 70. Vacant depuis 2013, il a été démoli quelques années plus tard.