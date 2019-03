Sa profession? Écrivain public!

Lettres à des ministères, plaintes officielles, formulaires de passeport, discours en hommage à un défunt... Le moins qu'on puisse dire, c'est que les tâches exécutées par Simon Leduc dans le cadre de ses fonctions sont variées.

À Mandeville, dans Lanaudière, ses services d'écrivain public en ont ravi plus d'un. Aux dires de Simon Leduc, « du moment qu'on prend un crayon, qu'on a besoin de composer un texte, ou de remplir une formalité, on cogne à ma porte, ici! »

C'est durant ses études universitaires que l'idée d'exercer ce métier a fait son chemin dans l'esprit du Lanaudois. « J'ai appris à lire beaucoup de textes, à écrire, puis à synthétiser », raconte Simon Leduc. « Je me suis dit, à un moment donné : "J'ai beaucoup d'habiletés à écrire des textes qui sont beaux" – les gens les appréciaient –, alors je me suis dit : "Pourquoi je ne pourrais pas faire ça pour les gens?" »

Une clientèle variée

Simon Leduc dit que sa clientèle est extrêmement variée. Certains clients ont « des difficultés de lecture et d'écriture; on parle de remplir une enveloppe pour la poster ». D'autres manquent tout simplement de temps pour rédiger: « Certains sont des professionnels, des promoteurs, des gens d'entreprise qui ont besoin de faire faire des recherches et qui disent : "Écris-moi telle chose" », indique-t-il.

Selon lui, il manquait un écrivain public à Mandeville. « Les gens viennent nous consulter – un peu comme si on était ferblantier – pour fabriquer toutes sortes de choses, mais avec les mots, finalement », résume-t-il.

Pour un formulaire, le tarif est de 25 $. Pour un plus long projet, Simon Leduc demande entre 21 et 25 $ l'heure.

Réginald Chabot est l'un de ses clients. Dans son cas, c'est par manque de temps qu'il consulte l'écrivain public, qui remplit pour lui certains formulaires. « Que ce soit pour mon permis de port d'arme ou pour mon passeport, je viens voir Simon », dit-t-il. « Toutes les recherches, il me les fait toutes. Alors qu'est-ce que j'ai à faire, moi? C'est de signer! »

Réginald Chabot estime que ce métier joue un rôle important dans le village, notamment du côté des personnes qui éprouvent des difficultés de lecture ou d'écriture. « [Des analphabètes], il y en a dans tous les villages, précise-t-il. Sauf qu'il y a des gens qui sont gênés. Dans ce temps-là, ils viennent voir Simon, et ils sont à l'aise parce qu'ils savent aussi que ça va rester ici. »

Pour Simon Leduc, ça ne fait aucun doute : le métier d'écrivain public a une portée sociale importante. « J'ai toujours eu beaucoup de difficulté à accepter que des gens pouvaient se priver [d'écrire] par un manque de connaissances. Et de pouvoir aider ces gens-là, [...] c'est extrêmement satisfaisant », conclut-il.