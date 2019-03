Accusé de proxénétisme, le psychologue Étienne Lavoie perd son droit de pratique

Étienne Lavoie est suspendu provisoirement de l'Ordre des psychologues du Québec et perd son droit de pratique immédiatement. La décision a été prise unanimement en raison de la nature très grave des accusations qui pèsent contre lui.

Le Sherbrookois doit répondre de 14 chefs d'accusation, dont proxénétisme, agression sexuelle et agression sexuelle armée. Il aurait fait trois victimes.

L’Ordre rappelle que les qualités nécessaires pour exercer la profession de psychologue sont de protéger la vie et le bien-être des individus, et ce, en faisant preuve de respect et de compassion, notamment lorsque les patients sont vulnérables.

Selon les accusations, certains des crimes de M. Lavoie auraient été commis sur son lieu de travail.

La suspension du psychologue restera effective tant que les procédures judiciaires à son endroit seront en vigueur.

L’Ordre se dit sévère avec M. Lavoie, mais espère envoyer un message clair. Il veut à la fois rétablir la confiance du public envers les psychologues, mais également dissuader d’autres professionnels d’avoir des comportements qui pourraient être reprochables sur le plan éthique.

Les motifs écrits seront émis d'ici les sept prochains jours.

La cause d'Étienne Lavoie sera de retour devant le tribunal le 13 mars.