Pornographie juvénile : il évite une peine « cruelle et inusitée »

Un résident de Québec qui a consulté de la pornographie juvénile échappe à une inscription à vie au registre des délinquants sexuels. Le tribunal a conclu jeudi que l'inscription à perpétuité aurait représenté une peine « cruelle et inusitée ».

Il s'agirait de la première fois au Québec qu'un juge déclare la durée « cruelle et inusitée », en contravention avec la Charte canadienne des droits et liberté, selon Me Geneviève Bertrand, l'avocate du jeune homme de 27 ans.

La juge Chantale Pelletier a déclaré inconstitutionnelle cette disposition du Code criminel et le nom de Guillaume Delage sera inscrit au registre pour un maximum de 20 ans.

Il pourrait même demander d'en être retiré dans 10 ans.

« C'est un gros processus », a commenté Me Bertrand.

Son client a plaidé coupable à 3 accusations d'avoir accédé, possédé et distribué de la pornographie juvénile.

Me Geneviève Bertrand Photo : Radio-Canada

Les trois infractions sont survenues lors d'un seul événement alors que Delage a consulté 38 photographies de fillettes âgées de 2 à 10 ans, avant de les retourner son expéditeur.

Les fichiers montraient les fillettes ayant des relations sexuelles avec un adulte. Mais comme la consultation est survenue lors d'un seul épisode, la juge a accédé à la demande de la défense.

« Une période à perpétuité, globalement, était disproportionnée », a expliqué Me Bertrand, rappelant qu'un délinquant sexuel doit se rapporter aux policiers une fois par an, annoncer ses déménagements et aviser les autorités de tous ses déplacements à l'étranger.

Elle reconnait que le registre a une valeur, mais la durée dictée par le Code criminel « ne considérait pas les caractéristiques individuelles de mon client ».

Détention

La juge Chantale Pelletier a également considéré que la peine minimale de 12 mois prévue au Code criminel était disproportionnée.

Elle a donc condamné Guillaume Delage à 4 mois de détention, malgré qu'un agent de probation considère qu'il représente un risque de récidive plus élevé que la moyenne.

La juge souligne que le jeune homme est prêt à suivre une thérapie et ne consomme plus de méthamphétamine et d'alcool, depuis les événements qui l'ont mené devant le tribunal.

Delage devra purger 30 jours de prison supplémentaire pour ne pas avoir respecté un engagement de ne pas posséder de téléphone cellulaire pendant le processus judiciaire.