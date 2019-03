Des jeux d'hiver pour tous

À 25 ans, Joël Rioux participera pour la première fois de sa vie aux Olympiques spéciaux. Il prendra part aux compétitions de course de raquette.

Je vais courir six courses là-bas. Je vais faire 100, 200, 400, 800, le relais 100 mètres et le relais 400 mètres. Joël Rioux, athlète

Joël Rioux pratique la raquette. Photo : Radio-Canada

Le jeune homme qui évolue avec une trisomie peut compter sur l’appui de sa mère pour ses entraînements.

C’est tous les dimanches de 6 h à 7 h. Il fait de l’entraînement en plus, on va marcher, courir la fin de semaine. Il s’entraîne à la maison quand il fait trop froid, sur le tapis roulant , mentionne Laurette Tremblay.

Laurette Tremblay, mère d'un participant. Photo : Radio-Canada

Les jeux d’hiver des Olympiques spéciaux accueilleront près de 500 athlètes et 300 entraîneurs et accompagnateurs.

Les athlètes qui y participent sont autonomes et sont de tous âges.

D’ailleurs, les participants du Saguenay-Lac-Saint-Jean n’en sont pas à leur premier voyage.

On commence à les connaître pas mal. Ils ont tous des caractères différents, des attitudes différentes, souligne l’adjointe aux opérations pour la délégation régionale, Martine Olivier. Des autistes, des fois il ne faut pas les prendre de la même façon, des trisomiques, ce n’est pas la même chose non plus... Ils ont tous, chacun, leur façon de vivre.

Des habitués

Certains athlètes connaissent bien les Olympiques spéciaux.

C’est le cas d’Audrey Savard qui a 33 ans. Elle a participé en 2015 à la course en raquette et en 2017 aux quilles.

Cette année, elle tente sa chance au curling, discipline qu’elle pratique depuis trois ans.

Audrey Savard compétitionnera en curling. Photo : Radio-Canada

Je m’attends à me faire bien du fun, à rencontrer des nouvelles personnes et vraiment à vivre des expériences bien mémorables. Audrey Savard, athlète

Et les médailles?

Selon Martine Olivier, les athlètes qui présentent une déficience intellectuelle espèrent tout autant obtenir des médailles que les ceux qui participent à des compétitions régulières.

Elle rappelle que la simple pratique du sport et des loisirs a des effets bénéfiques sur la santé et le moral des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle.

Ça leur donne beaucoup d’estime de soi, de confiance en eux [...] En faisant des sports, ça les fait évoluer. Martine Olivier, adjointe aux opérations pour la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Martine Olivier est adjointe aux opérations pour la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Moi, c’est sûr que j’y vais pour le plaisir. L’important, c’est de participer à la compétition , résume Joël Rioux.

Les jeux d’hiver des Olympiques spéciaux se déroulent jusqu’à dimanche.