Chez Roger, où naissent les sobriquets à Saint-Léon

Solange Labossière se souvient de quelques surnoms donnés aux clients du magasin général Chez Roger, propriété de Roger et Méa Leblanc qui étaient le grand-oncle et la grand-tante de ses fils, Méo et Richard.

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle franco-manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Ces reportages publiés en 2016 s'appuyaient sur une série de rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.

À Saint-Léon, les gens de la communauté se rencontraient au magasin général après la messe du dimanche, racontent les membres de la famille Labossière. « Ça allait au magasin pour jaser. Ils allaient chercher les nouvelles du samedi soir et de la semaine », mentionnent Solange et Richard.

En l’absence de salle paroissiale et d’auberge à proximité, le magasin général a été primordial dans la vie communautaire de Saint-Léon. « Parfois, il y avait jusqu’à trois ou quatre tables qui jouaient aux cartes, qui jouaient au canasta le samedi soir et le dimanche après-midi. »

Chez Roger, où naissent les sobriquets

Peu avant son décès, le père de Méo et Richard, Wilfrid, avait l'habitude de se rendre à la Coop du village plusieurs fois par semaine. Il s’assoyait sur une chaise et jasait avec les gens qui entraient et sortaient du magasin, une habitude apprise dans son jeune temps et qui était bien ancrée en lui.

Écoutez la capsule radiophonique pour entendre quelques histoires drôles du magasin général Chez Roger, racontées par Solange, Méo et Richard Labossière.