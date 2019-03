Des conducteurs considèrent que des constructeurs automobiles mettent des vies en péril

Danielle Collette et John Killoran expliquent que leur moteur s’est arrêté sans prévenir en janvier, une situation qui ne se serait jamais passée si Hyundai avait effectué un rappel de sécurité plus rapidement.

« Notre moteur a perdu de la puissance et nous avons entendu des coups », rapporte Danielle Collette à CBC.

« Nous sentions que nos vies étaient en danger. Mon fils de huit mois était à l'arrière. Nous étions en train de doubler un semi-remorque à ce moment-là. »

Elle considère sa famille chanceuse de s’être trouvée à proximité d’une voie de sortie. Le couple et son enfant ont réussi à s'éloigner de la circulation, alors que les véhicules roulaient à grande vitesse.

Ce que le couple de Vancouver ignorait à l'époque, c'est que Hyundai et sa société sœur Kia ont rappelé environ 3,7 millions de véhicules au Canada et aux États-Unis équipés du même moteur ou de moteurs similaires, craignant qu'un décrochage à grande vitesse ne provoque un accident ou que le moteur ne s’enflamme.

Or, la Hyundai Tucson 2012 du couple ne figurait dans aucun rappel. Ce cas n’est pas isolé, puisqu’un Torontois de 20 ans a vécu une situation similaire.

Les deux sociétés sud-coréennes, qui représentent ensemble le cinquième constructeur automobile mondial, ont été critiquées par des experts en sécurité routière pour avoir choisi un nombre restreint de véhicules à rappeler et avoir mis trop de temps à agir.

Les rappels concernant les moteurs connus sous les noms de Theta II 2.0L et 2.4L ont débuté il y a près de quatre ans.

« Nous sommes préoccupés par la désinvolture des deux constructeurs vis-à-vis de leurs clients et des préoccupations en matière de sécurité », déclare Jason Levine, du Centre for Auto Safety aux États-Unis.

Il pense que ces rappels ne couvrent qu’une infime portion de toutes les voitures qui doivent être examinées. « Des véhicules aux États-Unis et au Canada qui, selon nous, sont à risque de prendre feu. »

Plus de 300 incendies de moteurs Theta II ont eu lieu aux États-Unis depuis que le Centre for Auto Safety a commencé à répertorier ces événements, il y a moins d’un an.

Des rappels ciblés

Transport Canada a déclaré à CBC avoir reçu trois plaintes concernant des incendies de véhicules Hyundai et deux de marque Kia.

En 2015, Hyundai a rappelé environ 470 000 modèles fabriqués aux États-Unis en 2011-2012 et équipés de moteurs Theta II de 2 et 2,4 litres, et près de 34 000 au Canada.

En 2017, la compagnie répétait l’exercice en ajoutant 572 000 véhicules américains équipés de moteurs Theta II et 77 000 canadiens.

Près de quatre ans après ce premier rappel, la société ajoute toujours plus de modèles à la liste. La semaine dernière, Kia et Hyundai ont rappelé plus de 500 000 véhicules aux États-Unis.

Hyundai a lancé un rappel similaire au Canada ce mercredi, ajoutant environ 30 000 véhicules Tucson à la liste.

Hyundai dit travailler avec Transport Canada

Go Public a demandé à Hyundai Auto Canada Corp. des explications précises sur la manière dont elle a géré ces rappels.

La compagnie a répondu par une déclaration générale, indiquant qu'elle « travaille en étroite collaboration avec Transport Canada [...] afin de partager des informations et d’identifier le meilleur moyen d'assurer la sécurité de nos clients le plus rapidement possible ».

Kia Canada a également déclaré qu'elle « continue de collaborer avec Transport Canada et qu’elle s'attaquera aux problèmes dès qu'ils se présenteront ».

Il n'est pas clair si les deux propriétaires de Tucson qui ont pris la parole seront couverts par le nouveau rappel. Or, après que Go Public a contacté le concessionnaire de Danielle Collette, cette dernière a ensuite été informée que ses coûts de réparation seraient couverts, que sa voiture soit ou non sur la dernière liste de rappel.