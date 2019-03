Trois personnes accusées de meurtre au second degré

Trois résidents de la réserve de Six Nations of the Grand River ont été accusés de meurtre au deuxième degré, après la découverte de trois corps en novembre dernier, ont annoncé la Police provinciale de l'Ontario (PPO) et le service de police de Six Nations of the Grand River.

Les corps des trois personnes ont été découverts le matin du 4 novembre 2018, près du territoire de la Première Nation Oneida of The Thames, dans le sud-ouest de l'Ontario. L’une des victimes, Melissa Trudy Miller, 37 ans, était enceinte d'un bébé de sept mois lorsqu'elle est morte.

Les deux autres victimes sont Alan Grant Porter, 33 ans, et Michael Shane Jamieson, 31 ans.

Lors d’un point de presse le 7 mars, les services policiers ont indiqué que Nicholas Shipman, âgé de 36 ans, Thomas Bomberry, âgé de 30 ans, et Jamie Beaver, âgé de 32 ans, ont été accusés de meurtre au second degré.

Trois résidents de la réserve de Six Nations of the Grand River ont été accusé de meurtre au deuxième degré après la découverte de trois corps en novembre dernier, a annoncé la Police provinciale de l’Ontario (PPO) Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Thomas Bomberry et Nicholas Shipman ont été arrêtés et resteront emprisonnés jusqu’à leur prochaine comparution prévue le 9 mai prochain. Les policiers ont révélé que Jamie Beaver a été arrêté le matin même de la conférence de presse et reste détenu avant sa comparution pour sa libération sous caution.

Les trois victimes étaient toutes membres des Six Nations of the Grand River, une communauté autochtone près de Brantford.