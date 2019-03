La tournée des syndicats contre les maternelles 4 ans s'arrête en Abitibi-Témiscamingue

Les syndicats veulent encourager les parents à signer une pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale contre les maternelles 4 ans pour tous.

La présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon, s'interroge pourquoi le gouvernement Legault veut créer un réseau parallèle au Centre de la petite enfance (CPE).

Ce qui nous dérange, c'est qu'on a déjà depuis 1997 un beau réseau de la petite enfance pour les 0 à 5 ans, des intervenantes formées pour le développement global et optimal de tous les enfants jusqu'à 5 ans. Pourquoi créer un réseau parallèle quand on a déjà un réseau? On aurait compris s'il n'y avait pas de réseau, mais on déjà un quelque chose que les parents adorent, continuons et améliorons l'accessibilité, mais ce n'est pas en déplaçant les enfants de quatre ans qu'on va aider la cause.

D'après Valérie Grenon, la majorité des parents préfèrent le réseau existant.

Les CPE s'opposent à la volonté du premier ministre François Legault de rendre la maternelle 4 ans universelle. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

D'ailleurs, la pétition contre les maternelles 4 ans est déjà signée par plus de 30 000 personnes.

Même son de cloche du côté de l'éducatrice Julie Dallaire, du CPE La Ribambelle de Rouyn-Noranda.