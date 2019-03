Le Musée Remai a enregistré environ 420 000 visites en 2018

« Nous n’avons aucun moyen de déterminer combien de ces visites correspondent à une même personne qui participe à différentes activités », indique le Musée dans un courriel à CBC.

Ces chiffres préliminaires comprennent par exemple les visites au musée, les clients du restaurant Shift, les clients du magasin d’art et design, les visites au premier étage ou à la galerie Conect, les participants à des activités de formation, a précisé le musée.

Le nombre de visites a été calculé avec les informations enregistrées par des compteurs installés sur les portes.

Importance de la méthode de calcul des visites

En 2015, le plan d’affaires du musée Remai pour 2015-2019 prévoyait 220 000 visites par an. Cette estimation a été réalisée par la firme-conseil indépendante MNP LLP, en collaboration avec le personnel du musée.

Après l’annulation d’un projet de jardin de sculptures, l’estimation de la fréquentation a été réduite à 190 000.

De ce fait, pour sa première année, le musée Remai a enregistré plus du double de la fréquentation annuelle prévue.

« À première vue, il semble qu’ils ont eu beaucoup plus de visites que prévu », a déclaré Leah Sandals, la rédactrice de nouvelles au magazine Canadian Art, à Toronto.

Selon elle, c’est important de connaître la méthode de calcul des visites, car la méthodologie peut varier d’un musée à l’autre.

Par exemple, la Galerie d’art de l’Ontario et le Musée royal de l’Ontario ont présenté, dans leur dernier rapport annuel, le nombre de visiteurs, et non pas de visites.

Dans leur rapport annuel, la Galerie d’art de Winnipeg et la Galerie d’art de l’Alberta ont uniquement mentionné le nombre de visiteurs à différentes activités ou expositions.

« Je sais qu'il peut y avoir beaucoup de pression pour déclarer que c’est un succès, car si l’on ne le fait pas, c’est plus difficile d’obtenir de l’argent de la part de donateurs privés », soutient Leah Sandals.

Après l’ouverture du musée Remai, certains membres du conseil municipal de Saskatoon se sont inquiétés de la fréquentation du musée et de la cible jugée trop élevée pour les adhésions.

Mais les chiffres publiés en octobre dernier montraient que, pour sa première année, le musée dépassait ses objectifs tant pour le nombre de membres que pour le nombre de visites.

Les Albertains au premier rang des visiteurs de l’extérieur de la province

Pour sa première année, le musée Remai indique que 40 % de ces visiteurs ne résident pas en Saskatchewan.

« Les visiteurs non résidents de la province viennent en majorité, dans l’ordre, de l’Alberta, de l'Ontario/Québec et de la Colombie-Britannique. », informe le musée.

Les chiffres définitifs de la fréquentation du musée Remai seront présentés dans le rapport annuel 2018, plus tard cette année.

Le 26 mars, le musée présentera son rapport d’audit financier durant l’assemblée générale annuelle de son conseil d’administration.

Cette assemblée générale annuelle se tiendra 11 jours après le départ du président-directeur général du musée Gregory Burke, qui quittera ses fonctions le 15 mars.

De plus, le conseil d’administration du musée connaîtra une grande transformation avec le départ de 7 de ses 12 membres dans des circonstances indéterminées.

Pour Leah Sandals, c’est inhabituel de voir une institution d’art connaître tous ces changements en même temps, à la fois au sein de sa direction et de son conseil d’administration.

Avec les informations de Guy Quenneville, CBC