L’inauguration du monument Georges Forest reportée en juin

Marcien Ferland explique que la Ville de Winnipeg ne permet pas de faire des travaux de forage sur son terrain avant la fin de mai. Il indique que le comité espère une inauguration du monument vers le 25 juin, avant les vacances scolaires. Selon lui, l'objectif est d’inviter des élèves à participer à cet événement.

L'inauguration du monument, qui sera érigé dans le quartier de Saint-Boniface à l’intersection du boulevard Provencher et de la rue Langevin, devait au départ avoir lieu le 13 juin 2018.

Toutefois, cette date avait dû être repoussée parce que les membres du comité estimaient que le buste réalisé par le sculpteur Miguel Joyal ne ressemblait pas assez à la photo de Georges Forest qu'ils lui avaient fournie.

L’artiste a depuis apporté les changements requis. Selon lui, l'oeuvre qui est entièrement terminée se trouve toujours en Ontario.

L'artiste Miguel Joyal pose avec le buste de Georges Forest, une oeuvre sur laquelle il travaille pour le compte d'un comité qui veut ériger une statue à la mémoire du défenseur des droits des francophones du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Thibault Jourdan

Elle avait été envoyée dans une fonderie de cette province pour l'étape du coulage. Miguel Joyal dit attendre des nouvelles du piédestal. À ce propos, Marcien Ferland affirme qu'avant de ramener le buste au Manitoba, il reste encore à percer sur le socle les trous qui permettront d'y fixer le buste.

Le vent en poupe

Le comité, qui avait lancé une deuxième campagne de financement en novembre, se réjouit des résultats obtenus. Marcien Ferland parle même d'avoir le « vent dans les voiles », soulignant que le comité a reçu récemment trois dons importants.

Winnipeg Foundation a fait un don de 10 000 $. À ceci, il faut ajouter une somme de 1100 $ offerte par Francofonds.

La famille Vielfaure, propriétaire de l'entreprise de production porcine Hylife, a également donné 5000 $.

Claude Vielfaure, président de l'entreprise de production porcine HyLife Photo : Radio-Canada

Claude Vielfaure, président de HyLife, affirme que son père connaissait personnellement Georges Forest et que ce geste est une façon de rendre hommage à ses parents.

« Le monument Georges Forest est quelque chose d'important pour la francophonie manitobaine. Nos parents, Albert et Solange Vielfaure, étaient très impliqués dans la francophonie. C'est ce qui explique qu'on a décidé de faire ce don à leur mémoire. On est fier de notre communauté et on veut qu'elle continue de progresser et qu'elle soit une communauté forte au Manitoba », explique-t-il.

Pour Marcien Ferland, ces dons sont la preuve que la communauté appuie ce projet. Le comité doit maintenant amasser un peu moins de 15 000 $ pour atteindre son objectif de 69 000 $.

Une figure emblématique

Georges Forest est né le 14 mai 1923 à La Salle, au Manitoba. En 1948, il fonde une agence d'assurances dont il sera président et directeur général jusqu'à son décès. En novembre 1959, Georges Forest commence à lutter contre l'intégration de Saint-Boniface à la Ville de Winnipeg.

En 1975, il refuse de payer une contravention qu'il a reçue parce qu'elle était rédigée en anglais uniquement.

Un an plus tard, il conteste en cour la validité de cette contravention. En 1979, la Cour suprême lui donne raison et restaure le bilinguisme législatif dans la province, un moment décisif pour la communauté franco-manitobaine.