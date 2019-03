Comment déneiger Sept-Îles?

La gestion du déneigement soulève le mécontentement chez certains Septiliens.

On s’impatiente au sujet des immenses bancs de neige devant les résidences, des rues rétrécies qui ne laissent de place que pour une seule voie et des intersections où la visibilité et la signalisation sont obstruées.

Casse-tête logistique

Lors de chaque tempête, une série d’opérations est enclenchée. D’abord, on épand des abrasifs.

Sans aucun doute l’une des plus importantes étapes , peut-on lire dans le plan de déneigement de la ville.

Les abrasifs visent à garder la chaussée la moins glissante possible, le plus longtemps possible. Cinq camions à benne munis d’une gratte se chargent de ce travail dès que les précipitations dépassent cinq centimètres.

Si la chute de neige se poursuit, les niveleuses et les chargeurs se joignent aux camions pour le grattage des rues et des stationnements municipaux.

Finalement, quand les rues sont dégagées, on peut enlever la neige avec les souffleuses. Elle est soufflée sur les terrains ou dans des camions qui la transportent vers le dépôt à neige.

La municipalité divise les rues en trois niveaux de services qui déterminent l’ordre du déneigement.

Au premier niveau, on trouve les artères principales, comme le boulevard Laure. Ensuite, les zones scolaires et les artères collectrices, comme les grandes rues perpendiculaires au boulevard Laure.

Finalement, au troisième niveau se classent les rues des secteurs résidentiels.

Le déneigement de la route 138 est toujours une priorité. Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Le service des travaux publics doit garder en tête une multitude de facteurs pour déterminer les horaires de déneigement, comme les heures d’entrée et de sortie des classes, pour éviter de mettre les enfants en danger.

Un casse-tête logistique, compliqué cette année par les chutes de neige successives.

Lorsque les chutes de neige sont successives comme on a eu […], c'est-à-dire qu'aux trois ou quatre jours, ça ne laisse pas le temps aux opérateurs de transférer de la charrue aux souffleuses. Ils sont toujours en train de faire les secteurs prioritaires , explique Patrick Gwilliam, le directeur général de Sept-Îles.

Le directeur général de Sept-Îles, Patrick Gwilliam. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

De l'aveu de la Municipalité, le montant de cinq millions de dollars prévu pour le déneigement cette année — 7 % de son budget total — ne sera pas suffisant pour faire face à toutes les précipitations. La Municipalité devra donc se serrer la ceinture et couper ailleurs pour respecter l'équilibre de son budget.

Heures de travail limitées

Une trentaine d'employés municipaux s'affairent jour et nuit à libérer les 275 kilomètres de rue de Sept-Îles de la neige qui y tombe.

Ils sont aidés par des entrepreneurs privés qui sont chargés d'une partie du travail. C’est notamment le cas dans les secteurs de Moisie et de Gallix ainsi que pour le transport et le dépôt de la neige.

Le service de travaux publics doit composer avec une loi provinciale qui limite le travail des opérateurs de véhicules lourds à 70 heures de travail par cycle de sept jours et qui impose un minimum de 36 heures de repos après chaque cycle. C’est l’un des plus grands défis dans la gestion du déneigement.

Les opérateurs de machinerie lourde ne peuvent dépasser un certain nombre d'heures de travail pour des raisons de sécurité. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Une seule infraction à cette loi provinciale qui vise à éviter les accidents peut coûter des milliers de dollars à la Ville.

On respecte en tous points la loi 430 sur les heures de conduites. On est fiers de le dire, on la respecte, mais ça a des contraintes sur le terrain malheureusement , explique Michel Tardif, le directeur de l’ingénierie et des travaux publics de Sept-Îles.

Michel Tardif, directeur de l’ingénierie et des travaux publics à Sept-Îles, Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Parmi les employés municipaux se trouvent des opérateurs de machinerie lourde, mais aussi des journaliers. Ces derniers sont affectés à diverses tâches comme le déneigement des 926 bornes-fontaines du territoire de la municipalité.

Des êtres humains derrière les machines

Au volant des camions, des niveleuses ou des souffleuses, les travailleurs soumis à de longues semaines de travail ne sont pas immunisés contre la fatigue ni contre les critiques face à la gestion du déneigement.

C’est l'une des parties les plus difficiles du travail de Patrick Gwilliam, le directeur général de la Sept-Îles.

Pour réduire le nombre d'accidents, il faut aussi gérer la fatigue et les émotions de ces personnes , explique M. Gwilliam.