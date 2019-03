Des relations sexuelles en échange de rôles : le PDG de Warner Bros. sous enquête

Des textos apparemment échangés entre Tsujihara et Charlotte Kirk, une jeune comédienne britannique, et remontant jusqu’à 2013, apparaissent dans l’article publié mercredi par le magazine.

À cette époque, ils auraient été présentés par le milliardaire australien James Packer, qui, avec son partenaire le cinéaste Brett Ratner, était alors sur le point de signer un contrat de production avec le studio Warner Bros.

Les messages entre l’actrice et le PDG de Warner Bros. suggèrent que celle-ci aurait consenti à des relations sexuelles avec l’homme, qui devait, en échange, lui présenter des dirigeants influents d’Hollywood, et l’aider à décrocher des rôles. Dans un texto, Charlotte Kirk indique clairement qu’elle juge que cette entente n’a pas été respectée.

Charlotte Kirk lors de la première du film Ocean's 8, dans lequel elle tient un rôle, en juin 2018. Photo : Getty Images / Jamie McCarthy

« Tu es très occupé, je sais, mais quand nous étions dans [un] motel et que nous faisions l’amour, tu as dit que tu m’aiderais, et quand tu m’ignores comme tu le fais en ce moment, ça me fait sentir utilisée, aurait-elle écrit. Vas-tu m’aider comme tu avais dit que tu allais le faire? »

« Désolé que tu te sentes comme cela, aurait répondu Kevin Tsujihara. Richard va te contacter ce soir. » Il parlait alors de Richard Brener, un haut placé du studio New Line, affirme le Hollywood Reporter.

D’autres messages semblent indiquer que l’actrice croit qu’elle était un appât pour aider James Packer et Brett Ratner à signer un lucratif contrat d’une valeur de 450 millions de dollars américains.

Les parties impliquées démentent les accusations

WarnerMedia a indiqué mercredi qu’une enquête serait déclenchée pour faire la lumière sur ces allégations.

Un avocat de Kevin Tsujihara a catégoriquement nié les accusations, affirmant que « M. Tsujihara n’a eu aucun rôle direct dans le choix de l’actrice pour un rôle dans un film ».

L’actrice elle-même dit n’avoir rien à reprocher à Brett Ratner, James Packer et Kevin Tsujihara. « M. Tsujihara ne m’a jamais rien promis », a-t-elle précisé dans un communiqué. Le Hollywood Reporter n’a pas dévoilé la source des textos dont elle a obtenu copie.

James Packer, Brett Ratner et Kevin Tsujihara lors d'un événement médiatique en 2015. Photo : Getty Images / Michael Kovac

L’article fait état d’une situation où Charlotte Kirk devient de plus en plus insatisfaite de ne pas décrocher des rôles importants et menace d’avoir recours à un avocat. En réponse, le réalisateur et producteur Brett Ratner aurait préparé un contrat à l’amiable qui lui garantirait des auditions et un rôle dans un de ses films en échange de son silence, ce que nie l’actrice.

Brett Ratner aurait également demandé à l’actrice de cesser d’importuner Kevin Tsujihara. « C’est un homme marié, qu’est-ce que tu penses? », lui aurait-il écrit. « Si tu veux baiser quelqu’un pour un rôle, ce devrait être un réalisateur ou un producteur », aurait-il ajouté dans un autre échange.

Le cinéaste n’a pas répondu à une demande d’entrevue de la part de l’Associated Press.