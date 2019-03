40 % des détecteurs de fumée non fonctionnels dans un secteur de Longueuil

Un blitz de porte-à-porte à Longueuil a récemment permis aux pompiers de constater que 40 % des détecteurs de fumée n'étaient pas fonctionnels dans un secteur où un incendie a fait trois morts le mois dernier. D'où l'importance de changer ses piles en fin de semaine, au moment d'avancer l'heure sur nos montres et nos écrans.

Chaque année, ce changement d'heure est l’occasion pour les pompiers d’inviter les citoyens à vérifier la date de péremption de leur détecteur, et d'en changer les piles.

Mais cette année, les pompiers de la Rive-Sud ont constaté que le message ne semblait pas passer.

Le mois dernier, trois personnes ont trouvé la mort dans l'incendie d'un immeuble à logements de la rue Toulouse, à Longueuil. De plus, 40 locataires ont été jetés à la rue. En cause : un feu de cuisson.

Or, une opération de sensibilisation dans le quartier a montré a posteriori que sur 200 adresses, 80 logements n'avaient pas de détecteurs de fumée fonctionnels; autrement dit, 40 % des portes. Soit il n'y avait pas d'avertisseur, soit les piles de celui-ci ne fonctionnaient plus.

Le directeur du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil, Jean Melançon, lance un appel à la prudence. Et il y va d'un conseil : acheter un détecteur au lithium, encore plus fiable qu'un détecteur de fumée traditionnel.

« Il n'y a plus de pile; l'avertisseur est bon pour 10 ans. La seule chose que vous avez à faire deux fois par année, c'est de faire l'essai de fonctionnement. Mais il n'y a plus de pile à changer, donc, on vient de diminuer les risques qu'un avertisseur de fumée ne soit pas fonctionnel », a-t-il indiqué jeudi matin sur les ondes d'ICI RDI.

Il y a encore beaucoup trop de logements et de résidences qui ne disposent pas d'un détecteur de fumée fonctionnel, estime Jean Melançon, directeur du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil.

M. Melançon, qui est aussi coprésident de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec, rappelle également l’importance de faire un plan d’évacuation en famille.

Car les risques sont bien réels. Selon des données de 2015 publiées en 2018 par le ministère de la Sécurité publique du Québec :

Environ 40 personnes meurent chaque année dans un incendie de bâtiment au Québec. C'est 60 % de moins que dans les années 80;

Près de la moitié des incendies sont dus à la négligence et l’imprudence des personnes (erreur humaine, utilisation inadéquate du combustible, mauvaise utilisation d'un équipement ou d'un matériau inflammable);

Les feux de cuisson, les articles de fumeurs et les objets à flamme nue (chandelles, cendres chaudes...) sont en cause dans près de la moitié des incendies.

Le changement d'heure aura lieu dans la nuit du 9 au 10 mars. À 2 h du matin, il faudra avancer les aiguilles, car il sera alors 3 h du matin.