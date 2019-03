La CCN relance le projet de réaménagement des plaines LeBreton sans en préciser les contours

On veut être totalement flexible , a répété Tobi Nussbaum, le nouveau dirigeant de la CCN, lors de sa première conférence de presse.

Tout est sur la table , a-t-il ajouté.

La CCN a toutefois précisé qu'elle retenait les conclusions des consultations publiques de 2016. Elle dit vouloir faire preuve de plus de transparence et souhaite collaborer avec la Ville d’Ottawa, le secteur privé, la communauté algonquine et le public.

La CCN ne ferme pas la porte à construction d'un aréna pour les Sénateurs d'Ottawa, néanmoins ce projet n'est pas encore dans les plans de l'agence fédérale.

Toutefois M. Nussbaum s'y est dit favorable à l'aménagement de la nouvelle bibliothèque et à une mixité de logements.

L'échéancier de la CCN

Agrandir l’image L'échéancier de la CCN pour le projet de réaménagement des plaines LeBreton. Photo : Courtoisie : CCN

