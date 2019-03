Taylor Swift victime d'un harceleur qui récidive

Ce n'est pas la première fois que l'artiste américaine Taylor Swift subit ce type de menaces. Un homme qui la harcèle depuis des mois, condamné à ne plus approcher de sa résidence new-yorkaise, a récidivé.

Roger Alvarado a été à nouveau arrêté, dans la nuit de mercredi à jeudi, après s'être immiscé chez elle, a annoncé la police.

Il était 2 h 45 quand cet homme de 23 ans, originaire de Floride, a été arrêté par la police dans la maison de chanteuse. Il avait réussi à y pénétrer en brisant une fenêtre alors que Taylor Swift était absente, selon une porte-parole de la police.

Roger Alvarado avait déjà réussi, en avril dernier, à entrer chez Taylor Swift en utilisant une échelle pour passer par la fenêtre. Là encore, la vedette était absente.

Les gardes de la chanteuse et la police l'avaient délogé et arrêté quelques heures plus tard.

Un juge lui avait alors interdit d'approcher de la maison de Taylor Swift. L'homme avait finalement plaidé coupable en décembre, avant d'écoper d'une peine de six mois de prison, qu'il n'avait pas encore commencé à purger au moment de cette dernière effraction de domicile, assortie d'une obligation de traitement psychiatrique.

En février 2018, déjà, il avait été interpellé pour avoir essayé de briser la porte de la maison de Taylor Swift avec une pelle.

Après sa nouvelle effraction, jeudi, il a été placé en détention et inculpé notamment de cambriolage et de désobéissance au tribunal, a précisé la porte-parole de la police.

Ses adresses dévoilées

Dans une entrevue publiée mercredi dans le magazine Elle, Taylor Swift indiquait que la violence était « sa plus grande peur », tant lors de ses concerts que dans sa vie personnelle.

« Des sites Internet et des tabloïdes ont pris sur eux de publier toutes les adresses que j'ai eues. Vous avez des harceleurs qui essaient de pénétrer chez vous, et vous vous préparez à ce qu'il y ait des problèmes », indiquait-elle, en soulignant qu'elle essayait de garder confiance en l'humanité.