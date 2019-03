La « dame de fer de Vanier », celle qui a été le visage de la lutte S.O.S Montfort, admet d'emblée que toutes ses années de combat ont eu un impact sur sa santé.

Il fallait que j'aille dans tout et, à la fin, c'était très demandant. Gisèle Lalonde

Il faut dire que lorsque Mme Lalonde a pris les rênes de la sauvegarde du seul hôpital francophone de tout l’Ontario à l’âge de 64 ans, en 1997, elle n’en était pas à ses premiers pas en tant que militante. Sa feuille de route est bien garnie et tient sur plusieurs pages.

Je n’ai jamais fait grand-chose très longtemps , concède Mme Lalonde, qui s’est engagée corps et âme dans des dizaines de causes. C'est ça, mon élan. [Je me suis investie dans plusieurs choses] parce que j'aimais ça et je savais que je pouvais aider , raconte-t-elle.

La p'tite vie de Gisèle Lalonde

S’investir autant a dû être épuisant? Oui, mais j'aimais tellement ça que je ne m'en apercevais pas tout le temps , répond Mme Lalonde. Je m'en suis aperçu seulement quand je me suis impliquée [cinq ans] dans la sauvegarde de l’hôpital Montfort. Il y a eu la grosse bataille et ça m'a vraiment ralentie.

Gisèle Lalonde et l'homme qui partage sa vie depuis plus de 60 ans, Gilles. Photo : Gracieuseté de la famille Lalonde

La « tannante »

L’homme qui est à ses côtés depuis plus de 60 ans, son mari Gilles, reconnaît que Mme Lalonde est un personnage hors du commun. À la blague, il dit que partager sa vie avec elle fut toute une aventure.

On n’a pas le même caractère , le taquine à son tour Mme Lalonde. Lui est tranquille, mais moi, je suis tannante!

« Tannante » comme insistante. « Tannante » voulant dire « je me bats jusqu’au bout ». « Tannante » comme dans « Watch out, Mr. Harris! ».

L'incroyable vie de l'infatigable Gisèle Lalonde

La « crise de l'Ontario »

Habituée d’être à l’avant-scène, c’est depuis les coulisses que Gisèle Lalonde suit ce qu'il est convenu de nommer la « crise de l’Ontario ».

Son aide a été sollicitée, mais comment aider quand on est malade? Elle donne des conseils, ici et là, mais peut difficilement en faire plus.

Confortablement assise dans son salon et coquettement vêtue, la grande Gisèle Lalonde revient avec plaisir sur les grands moments de sa vie. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Cependant, Mme Lalonde tient à rassurer la communauté franco-ontarienne. Elle croit que devant le tollé provoqué par les coupes dans les services en français, le gouvernement Ford n’osera pas en faire plus. Désormais, dit-elle, il sait à qui il a affaire!

Les Franco-Ontariens, c’est un peuple qui se dévoue et qui sait se battre! Gisèle Lalonde

Des milliers de Franco-Ontariens ont manifesté leur désaccord aux quatre coins de leur province, le 1er décembre, en réaction aux compressions budgétaires. Disons qu'on ne voit pas ça tous les jours, laisse-t-elle tomber.