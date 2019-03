Des groupes de cornemuses et de percussions des services de police et d'incendies de New York, Boston, Chicago et Toronto égayeront l’événement avec de la musique traditionnelle irlandaise.

Le groupe du service de police de Philadelphie sera également présent, une première.

L’unité d’apparat du Service de police de la Ville de Québec ainsi que le corps de cornemuses de la GRC y prendront également part.

Des troupes de danse celtique, des fanfares et des familles irlandaises seront de la partie.

L’événement se déroule une semaine après la fête officielle du saint patron de l’Irlande pour permettre la présence de tous les groupes d’apparat.

Le défilé débutera à l’école secondaire Saint-Patrick dans le quartier Saint-Jean-Baptiste et empruntera la Grande-Allée et la rue Saint-Louis jusqu’à l’hôtel de ville, spécialement décoré pour l’occasion.

Dans le Vieux-Québec, la fête ne s’arrête pas après la fin du défilé. Des amuseurs publics et de la danse irlandaise animeront la place de l’Hôtel-de-Ville en fin d’après-midi.

Chaque année, le défilé de la Saint-Patrick réunit plus de 1000 participants et 130 bénévoles. L'événement attire près de 30 000 visiteurs.

Quatre jours de festivités

Les résidents de Québec amateurs de la fête celtique auront droit à quatre jours de festivités et d’animation dans certains secteurs de la Haute-Ville du 21 au 24 mars.

Là où on était rendu dans le défilé, il était temps d'ajouter d'autre chose. Ça donne quelque chose de plus costaud. Régis Labeaume, maire, Ville de Québec

L’anthropologue Isabelle Matte donnera une conférence sur l’histoire de l’Irlande et son legs au Québec le 31 mars dès 19 h à l’école secondaire Saint-Patrick.

Les danseurs de Danse Migrations offriront une performance de danse traditionnelle le 22 mars à la station chaleureuse de la place Richard-Garneau

Les groupes Irish Moutarde et Irish Strings livreront une performance sur l’avenue Cartier le 23 mars en après-midi.

Le dimanche 24 mars, les amateurs de littérature pourront participer à une visite guidée gratuite des points d’intérêts littéraires mettant en vedette plusieurs auteurs de langue anglaise.

Le départ sera donné à 13 h 30 au Morrin Center.

Une contribution augmentée

Les festivités de la Saint-Patrick coûtent au total 311 000 $. La Ville de Québec y contribue à la hauteur de 115 000 $.

La contribution municipale était de 80 000 $ l'année dernière. La venue du groupe de cornemuses de Philadelphie explique cette augmentation.