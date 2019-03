Les contraventions impayées aux États-Unis pourraient coûter cher aux automobilistes canadiens

Selon des experts juridiques, les automobilistes contrevenants s’exposent à d’autres amendes, des peines d’emprisonnement et pourraient même avoir un casier judiciaire aux États-Unis.

Selon les dossiers du ministère des Transports et de la Cour du Dakota du Nord, 1680 Canadiens ont des contraventions non payées dans l’état juste au sud de la frontière. Plus de la moitié des automobilistes contrevenants viennent du Manitoba (475) et de la Saskatchewan (449), tandis que 32 % des automobilistes viennent de l’Alberta (550).

Depuis 10 ans, près de 80 % des 20 000 amendes remis aux conducteurs canadiens étaient pour des infractions de vitesse. Un total de plus de 85 000 $ américains d'amendes a été imposé à des automobilistes canadiens dans le Dakota du Nord.

Selon Robert Fleming, un avocat de la défense basé à Cavalier, situé à seulement 20 kilomètres de la frontière canado-américaine, deux choses peuvent se produire lorsqu'un conducteur canadien ayant une amende s'arrête à la frontière : « Le douanier peut tout simplement empêcher le résident canadien d'entrer sur le territoire, affirme-t-il. Le conducteur peut aussi être arrêté et poursuivi pour conduite avec un permis suspendu dans l'état du Dakota du Nord ».

Dans presque tous les États, y compris le Dakota du Nord, l’automobiliste est automatiquement suspendu lorsqu’une contravention est impayée.

Habitant au Dakota du Nord, l'avocat Robert Fleming a l'habitude de travailler avec les automobilistes canadiens. Photo : Fleming, DuBois & Fleming law

Donc, quand un automobiliste arrive à la frontière américaine, qui se trouve sur le sol américain, il a automatiquement enfreint une loi.

« [Les agents des services frontaliers] téléphoneront aux forces de l'ordre et le bureau du shérif du comté se rendra à la douane pour placer le conducteur en état d’arrestation », explique Robert Fleming.

Si une personne est reconnue coupable, elle encourt une peine de prison de 30 jours ou une amende de 1500 $ américains.

Selon l’avocat américain, les peines maximales sont rarement imposées et les cas sont souvent résolus avec une amende de 250 $ américains pour couvrir les frais de justice.

Outre ces problèmes juridiques aux États-Unis, une contravention impayée peut avoir des répercussions au Canada. Des accords de réciprocité font en sorte que les infractions routières à l’étranger auront une incidence sur la cote de conducteurs au Manitoba, explique le porte-parole de la Société d’assurance publique du Manitoba (MPI), Brian Smiley.

« Une fois que les actions des chauffeurs sont envoyées au Manitoba, elles seront appliquées par MPI, dit-il. Si des suspensions sont en place, ces suspensions s'appliqueront au Manitoba. »